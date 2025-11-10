Solapur weather: साेलापुरात थंडी वाढली; पारा १५.६ अंशांवर; मंगळवारी, बुधवारी १४ अंश सेल्सिअस दरम्यान तापमानाचा अंदाज

सोलापूर : सोलापूर शहर व परिसराच्या वातावरणात शनिवारपासून (ता. ८) कमालीचा बदल झाला आहे. किमान तापमानात घट झाल्याने वातावरणात थंडीचा जोर वाढला आहे. शनिवारी १८.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाल्यानंतर आज सोलापूरच्या किमान तापमानात घट झाली आहे. आज सोलापुरात ३१.८ अंश सेल्सिअस कमाल तर १५.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली. .Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.शनिवारच्या तुलनेत आज थंडीचा जोर वाढल्याचे जाणवले. सायंकाळी ६ पासूनच गार वारा आणि थंडी जाणवत होती. सकाळी १० पर्यंत वातावरणात गारवा राहू लागला आहे. पुढील दोन दिवस आणखी थंडी वाढणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. मंगळवारी (ता. ११) व बुधवारी (ता. १२) सोलापूर शहर व परिसरात १४ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान किमान तापमान राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..थंडीचा जोर वाढत असल्याने स्वेटर, मफलर यासह गरम कपड्यांचा वापर वाढू लागला आहे. नोव्हेंबरचा पहिला आठवडा संपत आला तरीही थंडी जाणवत नव्हती. शनिवारपासून सोलापूरच्या वातावरणात बदल झाल्याने आज दिवसभर बाजारात गरम कपड्यांच्या खरेदीसाठी ग्राहकांची गर्दी वाढली होती. गरम कपड्यांच्या मागणीत वाढ होऊ लागली आहे. थंडीचे हे वातावरण पुढील काही दिवस असेच कायम राहण्याची शक्यता आहे. वातावरणात अचानक झालेल्या बदलामुळे सर्दी, खोकला या सारखे विकारही अनेकांना उद्भवू लागले आहेत..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...नोव्हेंबरमध्ये पावसाच्याही नोंदीसोलापूर शहर व जिल्ह्यात नोव्हेंबरमध्येही पाऊस हजेरी लावत असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. नोव्हेंबरमधील २४ तासातील सर्वाधिक १२७.८ मिलिमीटर पावसाची नोंद २० नोव्हेंबर १८९६ मध्ये झाली होती. नोव्हेंबर महिन्यात सर्वाधिक २१०.३ मिलिमीटर पावसाची नोंद १९१६ मध्ये झालेली आहे. सोलापूर जिल्हा आणि नोव्हेंबरमधील पाऊस असे चित्र अनेक वर्षांमध्ये दिसले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.