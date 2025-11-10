सोलापूर

Solapur weather: साेलापुरात थंडी वाढली; पारा १५.६ अंशांवर; मंगळवारी, बुधवारी १४ अंश सेल्सिअस दरम्यान तापमानाचा अंदाज

Cold Wave Intensifies in Solapur: शनिवारी १८.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाल्यानंतर आज सोलापूरच्या किमान तापमानात घट झाली आहे. आज सोलापुरात ३१.८ अंश सेल्सिअस कमाल तर १५.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली.
Solapur wakes up to chilly mornings as temperature dips to 15.6°C; IMD predicts colder days ahead.

Solapur wakes up to chilly mornings as temperature dips to 15.6°C; IMD predicts colder days ahead.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सोलापूर शहर व परिसराच्या वातावरणात शनिवारपासून (ता. ८) कमालीचा बदल झाला आहे. किमान तापमानात घट झाल्याने वातावरणात थंडीचा जोर वाढला आहे. शनिवारी १८.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाल्यानंतर आज सोलापूरच्या किमान तापमानात घट झाली आहे. आज सोलापुरात ३१.८ अंश सेल्सिअस कमाल तर १५.६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली.

Loading content, please wait...
Temperature
district
Weather Department
weather updates
Solapur
Climate Change

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com