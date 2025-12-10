धक्कादायक घटना ! 'क्रिकेट खेळताना कर्मचाऱ्याचा चक्कर येऊन मृत्यू'; साेलापुरातील मैदानात सराव अन् काय घडलं ?

सोलापूर : होम मैदानावर क्रिकेट खेळत असताना चक्कर येऊन बेशुद्ध पडून एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी सायंकाळच्या सुमारास घडली. नरेंद्र नागराज गुडशेलु (वय ४२ रा. हुडको कॉलनी नं ३, कुमठा नाका) मृताचे नाव आहे. .बेशुद्ध व्यक्तीचा उपचारापूर्वीच सिव्हिल रुग्णालयात मृत्यू झाला आहे. ते महापालिकेचे कर्मचारी आहेत. पालिका कर्मचाऱ्यांचा क्रिकेट संघ असून या संघाचे सामने शासकीय मैदानावर होणार आहेत. त्यासाठी पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांचा संघ हा होम मैदानावर क्रिकेटचा सराव करीत होता. त्या टीममध्ये नरेंद्र हा देखील होता. .नेहमीप्रमाणे होम मैदानावर संघातील इतर सहकाऱ्यांसोबत क्रिकेटचा सराव करताना त्यास अचानक चक्कर येऊन खाली कोसळला. बेशुद्ध अवस्थेत त्यास सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. यानंतर नातेवाइकांना घटनेची माहिती दिली. दरम्यान सिव्हिलमध्ये तपासणी केली असता त्यांचा उपचारापूर्वीच मृत झाला होता. या घटनेची नोंद सिव्हिल पोलिस चौकीत झाली आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.