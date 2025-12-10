सोलापूर

धक्कादायक घटना ! 'क्रिकेट खेळताना कर्मचाऱ्याचा चक्कर येऊन मृत्यू'; साेलापुरातील मैदानात सराव अन् काय घडलं ?

Solapur cricket Death : क्रिकेट सरावादरम्यान अचानक चक्कर येऊन महापालिका कर्मचाऱ्याचा मृत्यू; सोलापुरात हळहळ व्यक्त
Solapur: Employee dies after collapsing on the cricket field during practice; teammates left stunned.

Solapur: Employee dies after collapsing on the cricket field during practice; teammates left stunned.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : होम मैदानावर क्रिकेट खेळत असताना चक्कर येऊन बेशुद्ध पडून एकाचा मृत्यू झाल्याची घटना मंगळवारी सायंकाळच्या सुमारास घडली. नरेंद्र नागराज गुडशेलु (वय ४२ रा. हुडको कॉलनी नं ३, कुमठा नाका) मृताचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
sports
death
Employees
district
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com