माेठी बातमी! 'ट्रेनी आयपीएस अधिकाऱ्यांचा जुगार अड्ड्यावर छापा'; लाखाेंची रोकड, २५ वाहने जप्त; साेलापूर जिल्ह्यात खळबळ..

Major Crackdown in Solapur: ग्रामीण पोलिस दलातील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना खबऱ्यांकडून कोळा गावातील महावितरणच्या कार्यालयामागील एका शेतातील घरात जुगार सुरू असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर लगेचच त्यांच्या नेतृत्वातील पथक तेथे पोचले.
सकाळ वृत्तसेवा
कोळा : सांगोला तालुक्यातील कोळा येथील जुगार अड्ड्यावर प्रशिक्षणार्थी आयपीएस प्रशांत डगळे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने रविवारी (ता. ९) रात्री पावणेनऊच्या सुमारास छापा टाकला. यात जुगार खेळणाऱ्या ३३ जणांना ताब्यात घेतले आहे. सुमारे पाच लाखांवर रोकड व २५ वाहने जप्त केली आहेत. पोलिसांना पाहताच तिघेजण पसार झाले असून, त्यांचा शोध सुरू आहे.

