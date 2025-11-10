माेठी बातमी! 'ट्रेनी आयपीएस अधिकाऱ्यांचा जुगार अड्ड्यावर छापा'; लाखाेंची रोकड, २५ वाहने जप्त; साेलापूर जिल्ह्यात खळबळ..

कोळा : सांगोला तालुक्यातील कोळा येथील जुगार अड्ड्यावर प्रशिक्षणार्थी आयपीएस प्रशांत डगळे यांच्या नेतृत्वातील पथकाने रविवारी (ता. ९) रात्री पावणेनऊच्या सुमारास छापा टाकला. यात जुगार खेळणाऱ्या ३३ जणांना ताब्यात घेतले आहे. सुमारे पाच लाखांवर रोकड व २५ वाहने जप्त केली आहेत. पोलिसांना पाहताच तिघेजण पसार झाले असून, त्यांचा शोध सुरू आहे..MPSC Success Story:'संसारी स्नेहलची अधिकारीपदाला गवसणी'; पिंपोडे बुद्रुकच्या लेकीचं ‘क्लास वन’ यश; संघर्षातून साकारलं स्वप्न...ग्रामीण पोलिस दलातील परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांना खबऱ्यांकडून कोळा गावातील महावितरणच्या कार्यालयामागील एका शेतातील घरात जुगार सुरू असल्याची माहिती मिळाली होती. त्यानंतर लगेचच त्यांच्या नेतृत्वातील पथक तेथे पोचले. पाच अधिकारी व २५ अंमलदारांच्या पथकाने तेथील जुगार अड्ड्यावर छापा टाकला. त्यावेळी ११ चारचाकी वाहने, १४ दुचाकी पोलिसांनी जप्त केल्या. .पळून गेलेल्या तिघांच्या वाहनांवरून त्यांच्यावरही गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. कारवाईच्या ठिकाणावरून अंदाजे पाच लाखांवर रोकड जप्त करण्यात आली आहे. रात्री उशिरापर्यंत रोकड मोजण्याचे काम पोलिस अधिकाऱ्यांमार्फत सुरू होते. जुगार खेळणाऱ्या ३६ जणांवर यापूर्वी गुन्हे दाखल आहेत का, याची माहिती घेतली जात आहे. त्यांच्यावर संघटित गुन्हेगारीचे कलम लागू शकते. दरम्यान, कोळा येथील आतापर्यंतची ही सर्वांत मोठी कारवाई मानली जात आहे. .पोलिस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रशिक्षणार्थी अधिकारी श्री. डगळे यांनी स्थानिक पोलिसांशिवाय त्यांच्या ३० जणांच्या पथकासह ही कारवाई केली आहे. कारवाईनंतर सांगोला स्थानिक पोलिसांना छापा टाकल्यासंदर्भात समजले. श्री. डगळे यांनी अचानक टाकलेल्या छाप्यामुळे सांगोला तालुक्यातील अवैध व्यावसायिकांचे धाबे दणाणले आहेत..Pune News: 'काचळवाडीला जेरबंद बिबट्याचा सुटकेसाठी दोन बिबट्यांकडून प्रयत्न'; ग्रामस्थांमध्ये भीतीचे वातावरण.अडीच महिन्यांतील दुसरी मोठी कारवाईपंढरपूर विभागातील परिविक्षाधीन आयपीएस अधिकारी प्रशांत डगळे यांनी यापूर्वी २९ ऑगस्ट रोजी सांगोला तालुक्यातील सोनंद येथे जुगार अड्ड्यावर अशीच कारवाई केली होती. त्यावेळी दोन कोटी ६९ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला होता. या कारवाईत ५० जणांना ताब्यात घेतले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.