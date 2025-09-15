सोलापूर
Showroom fire: 'साेलापूरातील सिद्धी सुझुकी अन् बजाज शोरूमला भीषण आग'; धूर पाहून वॉचमनने दाखविली तत्परता, अंदाजे ३५ ते ४० लाखांचे नुकसान
Fire Mishap in Solapur: रविवारी दुपारी दोनच्या सुमारास बजाज शोरूममधून धूर येऊ लागला. आतून धूर येत असल्याचे पाहून वॉचमनने लगेच व्यवस्थापकास (मॅनेजर) संपर्क साधून आग लागल्याचे सांगितले. त्यांनी तातडीने अग्निशामक विभागाला १०१ क्रमांकावरून घटनेची माहिती दिली.
सोलापूर: होटगी रोडवरील सिद्धी सुझुकी शोरूम व बजाज शोरूमला रविवारी (ता. १४) भीषण आग लागून त्यात अंदाजे ३५ ते ५० लाखांचे नुकसान झाले आहे. रविवारी शोरूम बंद होते. आतून धूर येऊ लागल्यानंतर वॉचमनने तत्काळ मॅनेजरला त्याची माहिती दिली आणि अग्निशामक विभागाला कळविले. या आगीत कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही.