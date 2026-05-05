Solapur Protest: बालिकेवरील अत्याचाराविरोधात सोलापूरकर रस्त्यावर, नसरापूर घटनेचा निषेध, नागरिकांचा कॅंडल मार्च..

सोलापूर: पुण्यातील नसरापूर येथे चार वर्षांच्या चिमुरडीवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटनेने महाराष्ट्र सुन्न झाला आहे. या घटनेच्या निषेधार्थ सोलापूरकरांनी रस्त्यावर उतरून संताप व्यक्त केला. ‘पुरावे गोळा करत बसण्यापेक्षा अशा नराधमांना जागेवरच ठेचून काढा; अन्यथा आमच्या हवाली करा, आम्हीच त्याला ठेचून काढू,’ अशा संतप्त भावना व्यक्त करत सोमवारी कॅंडल मार्च काढण्यात आला..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .चौपाड विठ्ठल मंदिर येथून निघालेला हा मूक निषेध मोर्चा सोलापूर ताडपत्री, सरस्वती बुक डेपो, इंदिरा कन्या प्रशाला मार्गे पुन्हा विठ्ठल मंदिराजवळ विसर्जित करण्यात आला. हातात मेणबत्त्या आणि मोबाईलचे टॉर्च घेऊन उपस्थित नागरिकांनी तीव्र निषेध नोंदवला.मोर्चात सहभागी अनिता गवळी म्हणाल्या, ‘अंगाचा थरकाप अजूनही उडत आहे. प्रशासनाने वेळीच पावले उचलली नाहीत, तर जनतेनेच पुढे येऊन कठोर भूमिका घ्यावी लागेल. अशा घटना आपल्या घरापर्यंत येण्याची वाट पाहू नका.’.विद्या शिंदे यांनी ६५ वर्षांच्या आरोपीच्या विकृत मानसिकतेवर संताप व्यक्त करत त्याला तत्काळ शिक्षा देण्याची मागणी केली.या मोर्चात ५०० हून अधिक नागरिक सहभागी झाले होते. सर्वांच्या चेहऱ्यावर संताप आणि डोळ्यांत पीडितेसाठी न्याय मिळवण्याची तीव्र भावना स्पष्टपणे जाणवत होती..बदलापूरप्रमाणे न्याय हवाज्या नीच प्रवृत्तीने हे कृत्य केले, त्याला दोन महिन्यांच्या आत फाशी झालीच पाहिजे. न्यायव्यवस्थेने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यावे. नगरसेवक अमोल शिंदे व अक्षय शिंदे यांनी ९० दिवसांत दोषारोपपत्र दाखल करून बदलापूर प्रकरणाप्रमाणेच कठोर धडा शिकवण्याची गरज असल्याचे सांगितले..संभाजी ब्रिगेडकडून हुतात्मा चौकात आंदोलनसोलापूर : नसरापूर येथे झालेल्या चिमुरडीवर अत्याचाराच्या निषेधार्थ संभाजी ब्रिगेडच्या वतीने चार हुतात्मा चौकात संशयित आरोपीचा प्रतिकात्मक पुतळा जाळून आंदोलन केले. यावेळी संभाजी ब्रिगेडचे पश्चिम महाराष्ट्र अध्यक्ष श्याम कदम म्हणाले, महाराष्ट्रात वारंवार महिला अत्याचाराच्या घटना वाढत आहेत. मुख्यमंत्री गृहमंत्री हे निष्क्रिय झाले असून गृहमंत्री पदाचा स्वतंत्र पदभार राज्य शासनाने निर्माण करावा. शासनाने तात्काळ अधिवेशन बोलावून महिला अत्याचार संदर्भात स्वतंत्र कायदा करावा, यावी अशा मागणी करण्यात आली..MPSC Success Story: आर्थिक परिस्थितीवर मात करत अजय सुतारचा पराक्रम; जिद्द आणि मेहनतीची कमाल, पहिल्याच प्रयत्नात PSI पदाला गवसणी!. यावेळी जिल्हाध्यक्ष संभाजीराजे भोसले, जिल्हाध्यक्ष मिनल दास, उपाध्यक्ष मनीषा कोळी, संजीवनी सलबत्ते, शहर कार्याध्यक्ष सोनाली सगर,सरोजिनी माकाई, अनिता वाघमारे, जयश्री रानसरजे, उद्योग आघाडीचे शहराध्यक्ष संतोष सुरवसे, उत्तर सोलापूर तालुकाध्यक्ष विक्रम वानकर, जिल्हा कार्याध्यक्ष शेखर भोसले, जिल्हा सचिव दत्तात्रय डिंगणे कृष्णा पवार आदी उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.