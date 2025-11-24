Solapur News: 'सोलापुरात तीन, चार, पाच दिवसांआड पाणी'; पाकणीतील जागेची दिल्लीच्या पथकाकडून पाहणी; समांतरनंतरही नियमित पाणी नाही

सोलापूर : सध्या उजनीवरील जुन्या जलवाहिनीचा एक पंप आणि समांतर जलवाहिनीच्या पंपाद्वारे शहरासाठी पाणी उपसा केला जातो. पण, अंतर्गत जलवाहिनी व पाकणी येथील जलशुद्धीकरण केंद्र न झाल्याने सोलापूर शहराला सध्या तीन, चार व पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जात आहे..Pune News:'नववी शिकलेल्या बळवंत दोरगे यांचा यशस्वी प्रयोग'; भांडगाव येथे स्वयंचलित, सेंद्रिय व बंदिस्त गुऱ्हाळ घराची केली निर्मिती...सोलापूरच्या पाणीपुरवठ्यासाठी ८९२ कोटींची समांतर जलवाहिनी टाकण्यात आली. समांतर जलवाहिनीचे पाणी पाकणी येथे शुद्ध करून नागरिकांना देण्याचे नियोजित आहे. त्यासाठी पाकणी हद्दीतील वनविभागाची जागा जलशुद्धीकरण केंद्रासाठी लागणार आहे. त्या जागेची पाहणी दिल्लीतील वनविभागाच्या पथकाने नुकतीच केली आहे. आता त्यांच्याकडून परवानगीची प्रतीक्षा आहे. त्या ठिकाणी जलशुद्धीकरण केंद्र झाल्यावर पाणीपुरवठ्याचा एक दिवस कमी होऊ शकतो. .दुसरीकडे, शहरांतर्गत जलवाहिनी व पाण्याच्या टाक्यांचे बांधकाम झाल्यास संपूर्ण शहराला एक दिवसाआड पाणी शक्य आहे. त्यासाठी जागतिक बॅंकेकडून ८९२ कोटींची मदत मिळविण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. तो विषय आता नगर विकास विभागाकडे असून, त्याला मंजुरी अपेक्षित आहे. त्यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे व आमदार देवेंद्र कोठे यांचाही पाठपुरावा सुरू आहे..MPSC Success Story:'मानसी गाेडसे एमपीएससी परीक्षेत मुलींमध्ये राज्यात दुसरी'; मुलीने वडिलांचे काबाडकष्ट अन् माेलमजुरीचे पांग फेडले...सध्या पाण्याचे असे नियोजन१) तीन दिवसांआड : गावठाण भाग (जुने सोलापूर शहर)२) चार दिवसांआड : नेहरूनगर, आदित्यनगर, विजयपूर रोड व इतर३) पाच दिवसांआड : जुळे सोलापूर (पद्मनगर, कर्णिकनगर, अशोक चौक, बापूजीनगर, गांधीनगर, विकासनगर व इतर).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.