सोलापूर

Solapur News: 'सोलापुरात तीन, चार, पाच दिवसांआड पाणी'; पाकणीतील जागेची दिल्लीच्या पथकाकडून पाहणी; समांतरनंतरही नियमित पाणी नाही

Solapur water crisis: नागरिकांना दररोज पाण्यासाठी टॅंकरवर अवलंबून रहावे लागत आहे. शाळा, रुग्णालये, हॉटेल्स आणि उद्योगधंद्यांवरही याचा मोठा परिणाम होत आहे. सततच्या तक्रारीनंतरही नगरपालिकेकडून ठोस उपाययोजना न झाल्याचा आरोप नागरिकांनी केला.
Delhi technical team inspecting the Pakani water project site amid Solapur’s worsening water crisis.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : सध्या उजनीवरील जुन्या जलवाहिनीचा एक पंप आणि समांतर जलवाहिनीच्या पंपाद्वारे शहरासाठी पाणी उपसा केला जातो. पण, अंतर्गत जलवाहिनी व पाकणी येथील जलशुद्धीकरण केंद्र न झाल्याने सोलापूर शहराला सध्या तीन, चार व पाच दिवसांआड पाणीपुरवठा केला जात आहे.

