Raju Shetti : 'दोन दिवस वाट पाहू, अन्यथा कारखाने बंद पाडू'; माजी खासदार राजू शेट्टींचा इशारा, काळ्याबाजारात जाणारीही साखर रोखणार

Sugarcane Farmers Threaten Shutdown of Solapur Sugar Mills : सोलापूरमध्ये ऊसदर वाढीसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने इशारा दिला असून दोन दिवसांत निर्णय न झाल्यास साखर कारखान्यांचे गाळप बंद करण्याची घोषणा राजू शेट्टी यांनी पत्रकार परिषदेत केली.
सकाळ डिजिटल टीम
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसदरप्रश्‍नी दोन दिवस वाट पाहू, त्यानंतर एकेका साखर कारखान्यांचे ऊस गाळप बंद पाडू. यासाठी पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांची भरारी पथके स्थापणार असून काळ्याबाजारात जाणाऱ्या साखर वाहतुकीच्या गाड्या अडवू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिला.

