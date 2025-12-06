Raju Shetti : 'दोन दिवस वाट पाहू, अन्यथा कारखाने बंद पाडू'; माजी खासदार राजू शेट्टींचा इशारा, काळ्याबाजारात जाणारीही साखर रोखणार

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्यातील ऊसदरप्रश्नी दोन दिवस वाट पाहू, त्यानंतर एकेका साखर कारखान्यांचे ऊस गाळप बंद पाडू. यासाठी पदाधिकारी-कार्यकर्त्यांची भरारी पथके स्थापणार असून काळ्याबाजारात जाणाऱ्या साखर वाहतुकीच्या गाड्या अडवू, असा इशारा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष, माजी खासदार राजू शेट्टी (Raju Shetti) यांनी दिला..तसेच मंत्र्यांसह राजकीय दबावामुळे आरआरसी अंतर्गत कारखान्यांचे लिलाव होत नसल्याचा आरोप शुक्रवारी (ता. ५) येथे पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. कोल्हापूर - सांगलीच्या तुलनेत कर्नाटकातील साखर कारखाने प्रतिटन ५०० रूपये ऊसदर कमी देत होते. आंदोलनानंतर तेथील कारखान्यांनी ३, ३५० रूपये पहिली उचल देण्याचे जाहीर केले..DK शिवकुमार-जारकीहोळी भेटीमागचे राजकारण गडद; सत्तावाटपावरून काँग्रेसमध्ये जोरदार हालचाली, संक्रातीपर्यंत निर्णय होणार?.मग सोलापुरातील कारखाने कमी दर का देत आहेत, असा सवाल करत शेट्टी यांनी दोन दिवसांत योग्य ऊसदर जाहीर न केल्यास टप्प्याटप्प्याने कारखान्यांच्या गव्हाणी बंद पाडण्याचा इशारा दिला. ऊस घालवण्यासाठी घाई न करण्याचे आवाहनही त्यांनी शेतकऱ्यांना केले. सोलापूर जिल्ह्यात साखर उताऱ्यात चोरी व काटामारी होत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला..कमी उत्पादन दाखवून अतिरिक्त साखर काळ्याबाजारात विक्री होत आहे. काळ्या पैशाची समांतर व्यवस्था निर्माण झाली आहे. एक टक्का साखर उतारा कमी दाखवल्यास प्रतिटन ४०० रूपये वजनकाट्यात १० टक्के फेरफार केल्यास प्रतिटन ३०० रुपये असे एकूण प्रतिटन ७०० रूपयांची लूट होत आहे. ते रोखल्यास सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस उत्पादकांनाही कोल्हापूर - सांगली जिल्ह्याइतका दर मिळू शकेल. त्यासाठी पदाधिकाऱ्यांची भरारी पथके स्थापून काळ्याबाजारात जाणाऱ्या साखर वाहतुकीच्या गाड्या अडवणार आहोत. त्यांच्याकडील गेटपास, जीएसटी बिलांची तपासणी करण्याचा इशारा त्यांनी दिला..राजकीय दबावामुळे होईना कारवाई साखर कारखान्यांकडे दोन-तीन वर्षांची एफआरपी थकली आहे. याबाबत साखर आयुक्तांना कळवले आहे. मात्र, आरआरसी अंतर्गत कारखान्यांचे लिलाव करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकारी, तहसीलदारांकडे आहे. मंत्र्यांसह राजकीय दबावामुळे अशा कारखान्यांचे लिलाव होत नसल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. तसेच १५ दिवसांत एकरकमी ऊसबिल देण्याचा कायदा असताना एफआरपीचे तुकडे करून बिले दिली गेली आहेत. ते व्याजासह देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले गेले आहे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने त्याला स्थगिती दिली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले..मोदींच्या फोटोला कंटाळलो खतांच्या पोत्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा फोटो बघून कंटाळलो आहोत, आधी खतांचे दर कमी करावे, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. केंद्राने खतांवरील अनुदान कमी केल्याने कंपन्यांनी दर वाढवले आहेत. त्याला केंद्राचे धोरण जबाबदार आहेत. अवजारांसह शेतीशी निगडीत उपत्पादनांवरील जीएसटी शून्यावर आणण्याची मागणी त्यांनी केली. कारण त्याचा बोजा शेतकऱ्यांवर पडतो, मात्र, त्याला त्याचा परतावा मिळत नसल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.