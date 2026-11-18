-राजकुमार शहामोहोळ: सोलापूर जिल्ह्यातील साखर कारखानदार गुरुवार ता 19 रोजीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी बोलविलेल्या ऊस दरा बाबत च्या बैठकीत काय निर्णय घेतात याकडे संपूर्ण जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले असून, उत्सुकता शिगेला पोहोचली आहे. दरम्यान माजी खासदार तथा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांच्या भूमिकेकडे ही जिल्ह्याचे लक्ष वेधले आहे. राजू शेट्टी यांच्या आवाहना नुसार शेतकऱ्यांनी आंदोलना साठी सोलापूरला जाण्याची तयारी सुरू केली आहे. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.कोल्हापूर, सांगली, सातारा यासह अन्य जिल्ह्यातील साखर कारखानदारांनी उसाची पहिली उचल जाहीर केली आहे. मात्र सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस दराचा तिढा अद्यापही सुटला नाही. काही कारखान्यांनी दर जाहीर केला आहे, परंतु तो दर अत्यंत तोकडा असल्याने तो शेतकऱ्यांना मान्य नाही. चालू पावसाळ्यात पाऊस नसल्याने उसाची वाढ झाली नाही. .विहिरी बोअर च्या पाण्याने केव्हाच तळ गाठला आहे. त्यामुळे खोडव्या ऊसाला एकरी 15 ते 18 मेट्रीक टनाचा उतारा बसत आहे. तर लागणीच्या उसाची ही थोड्या फार फरका नुसार तीच परिस्थिती आहे. ज्या शेतकऱ्यांचा गेल्या वर्षी 200 ते 300 टन ऊस गाळपास गेला आहे त्यांच्या उत्पादनात चालू वर्षी निम्म्याने घट झाली आहे. त्यामुळे शेतकरी दहा वर्षे पुन्हा मागे गेला आहे..रासायनिक खते, मजुरी, जमिनीच्या मशागतींचे दर वाढल्याने शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले आहे. सध्या ज्या ठिकाणी ऊस तोडणी सुरू आहे त्या ठिकाणच्या ऊस तोडणी टोळ्या ऊस तोडण्या साठी शेतकऱ्यांना एकरी दोन हजार रुपये मागतात तर ट्रॅक्टर ड्रायव्हरला दोनशे रुपये इंट्री व जेवण द्यावे लागते त्यामुळे शेतकरी बेजार झाला आहे. .MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...16 तारखेच्या मोर्चात तरुण, वृद्ध शेतकरी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते.गुरूवार ता 19 तारखे च्या बैठकीत तोडगा न निघाल्यास 16 तारखे पेक्षाही जास्त संख्येने शेतकरी आंदोलनात सहभाग नोंदवणार आहेत अशी चर्चा सुरू झाली आहे. दरम्यान राजू शेट्टी हे उसाला पहिली उचल साडेतीन हजार रुपयावर ठाम आहेत. मागणी मान्य न झाल्यास राष्ट्रीय महामार्ग, पालखी मार्ग बंद करण्या बरोबरच वेळ प्रसंगी रेल रोको चा ही इशारा दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.