टेंभुर्णी : सोलापूर जिल्ह्यातील ऊस दराची कोंडी फुटली असून साडे दहा टक्के रिकव्हरी असलेल्या साखर कारखान्यांनी पालकमंत्री जयकुमार गोरे व जिल्हाधिकारी एस कार्तिकीयेन यांनी दिलेल्या सहमती देताना पहिली उचल प्रतिटन 3250 रूपये गाळप हंगाम संपल्यानंतर रक्कमेच्या उपलब्धतेनुसार 100 रूपये व तिसरा हप्ता गाळप हंगाम 2026 -27 मध्ये उत्पादित झालेल्या संपूर्ण साखरेला वर्षभर 45 रूपयांपेक्षा अधिक दर राहिल्यास आर.एस.एफ म्हणजे 70 टके 30 टक्के फॉर्म्युला प्रमाणे रक्कम उपलब्ध झाल्यास प्रतिटन 100 रूपये असा एकूण प्रतिटन 3450 रूपये दर अदा करण्यास सहमती दर्शवली असल्याची माहिती विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याचे संस्थापक चेअरमन माजी आमदार बबनराव शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.माजी आमदार बबनराव शिंदे म्हणाले की,शेतकरी संघटनेचे गेल्या आठ दिवसांपासून ऊस दरासाठी आंदोलन सुरू होते. याबाबत तोडगा काढण्यासाठी पालकमंत्री जयकुमार गोरे व जिल्हाधिकारी एस. कार्तिकीयेन सर्व कारखानदार व शेतकरी संघटनेचे निवडक प्रतिनिधी यांच्यात सोलापूरमध्ये बैठक घेण्यात आली.यावेळी कारखानदारांनी आमची रिकव्हरी कमी आहे. निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसाची अवधी मागितला होता. त्यानंतर सर्व कारखानदारांनी आपापल्या रिकव्हरीनुसार कसा दर देता येईल पैसे कसे उपलब्ध होतील यादृष्टीने प्रयत्न केले. साखर कारखानदार गोदामातील साखरेवर पैसे उचलतात. .गेल्या वर्षीपर्यंत साखरेवर 3700 रूपये देत होते. परंतू यावर्षी 4500 रूपये प्रमाणे द्यावेत म्हणून राज्य सहकारी बँकेने पत्र काढले. त्यावर बँका ऐंशी टक्के कर्ज देतात दहा टक्के रिकव्हरी गृहीत धरल्यास साखर ,इथेनॉल, वीज निर्मिती, कंपोस्ट, बगॅस आदीतून 5158 आम्हाला मिळतात. त्यातून वाहतूक, प्रक्रिया, मशिनरी देखभाल, पॅकिंग, पगार, मजूरी, व्यवस्थापकीय खर्च, व्याज आदी 2110 रूपये खर्च येतो. 5158 मधून 2110 रूपये खर्च वजा केल्यानंतर 3048 रूपये ऊस दर देण्यासाठी उपलब्ध होतात. त्यामुळे 3500 रूपये दर द्यायचा कसा त्यामुळे हा प्रश्न निर्माण झाला होता. जिल्ह्यातील काही साखर कारखान्याची सरासरी 8 व 9 टक्के रिकव्हरी आहे. आम्ही सरासरी साडेदहा रिकव्हरी पडेल असे गृहीत धरून 3273 रूपये दर येईल. साडेदहा आत रिकव्हरी असणाऱ्यांना हा दर देता येणार नाही..सध्या विठ्ठलराव शिंदे पिंपळनेर 9.28 टक्के, करकंब युनिट 9.32 टक्के, शंकर सदाशिवनगर 6.62 टक्के , पांडुरंग श्रीपूर 9.41टक्के , सासवड माळी शुगर 9.02 टक्के, सहकार महर्षी 9.23 टक्के, लोकनेते अनगर 8.53 टक्के, विठ्ठल पंढरपूर 8.32 टक्के, चंद्रभागा भाळवणी 7.54 टक्के, भैरवनाथ विहाळ 7.94 टक्के, राजवी ॲग्रो आलेगांव 8.77 टक्के अवताडे शुगर नांदुर 7.77 टक्के, आष्टी शुगर 8.52 टक्के संत दामाजी मंगळवेढा 7.44 टक्के रिकव्हरी आहे. कोल्हापूरची दोन टक्के रिकव्हरी जास्त आहे. आम्हाला तो फार्म्युला मान्य आहे तेथे 3900 रूपये दर दिला आहे दोन टक्के म्हणजे नऊशे रूपये कमी होतात. मग आम्हाला 3500 का मागता ? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला..सोलापूर जिल्ह्यात रिकव्हर कमी आहे शिवाय जिल्ह्यात साखर कारखाने जास्त असून ऊस कमी झालेला आहे.त्यामुळे कोवळा ऊस गाळप होत आहे. शेतकरी कोण नेईल त्याला ऊस घालत आहेत अशा परिस्थितीत सोलापूर जिल्ह्यातील कारखानदारांची काय चूक आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील 15 कारखाने विकले गेले आहेत. कारखानदार नवीन आहेत.रिकव्हरी नाही अशी अत्यंत गंभीर परिस्थिती आहे. त्यातून मार्ग काढण्यासाठी साडेदहा रिकव्हरी असलेल्या कारखानदारांनी जिल्हाधिकाऱ्यांचा प्रस्ताव मान्य करण्याचे ठरविलेयावर्षी नदीवरील लाईट बंद आहे. विहीरीत पाणी नाही.बोअर आठले आहेत ऊसाला द्यायला पाणी नाही ऊस वाळून चालला आहे. लोकांपुढे पर्याय नाही.शेतकर्यांची भूमिका चुकीची नाही.यावर्षी 10 जावेवारी साखर कारखाने बंद होतील..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...सोलापूर जिल्ह्यात 15 नोव्हेंबरनंतर साखर कारखाने चालू करावेतजिल्ह्यातील साखर कारखान्याची संख्या जास्त असून त्याप्रमाणात ऊस उपलब्ध नाही. कोवळा ऊस गाळप होत आहे. यामुळे रिकव्हरी कमी होऊन त्याचा परिणाम दरावर होत आहे. जानेवारी ते मार्च हा ऊसाच्या रिकव्हरी वाढीचा पिक पिरीयड आहे. यामध्ये साडेबारा रिकव्हरी होते. त्यामुळे जिल्ह्यातील साखर कारखाने 15 नोव्हेंबरनंतर हंगाम सुरू झाल्यास मार्च पर्यंत साखर कारखाने चालू राहील्याने परिपक्व ऊसाचे गाळप होईल रिकव्हरीतही वाढ होऊन साखर कारखानदार चांगला दर देऊ शकतील. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविला जाईल- बबनराव शिंदे संस्थापक चेअरमन विठ्ठलराव शिंदे साखर कारखाना.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.