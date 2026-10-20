सोलापूर

Teacher Voter List Fraud: सोलापुरात शिक्षक मतदारयादीत मोठा घोळ! आमदारकीच्या मतदारयादीत ११ शिक्षक बोगस; हस्ताक्षर तज्ज्ञाकडे पाठवले नमुने

Solapur Teacher Voter List Case Samples Sent for Testing: सोलापुरात शिक्षक मतदारयादीत ११ संशयास्पद नावे; बनावट प्रमाणपत्रांचा संशय, आता फॉरेन्सिक तपासणी
Solapur News 11 Suspected Fake Teacher Voters Face Police Case as Signature and Stamp Samples Sent for Forensic Examination

Solapur News 11 Suspected Fake Teacher Voters Face Police Case as Signature and Stamp Samples Sent for Forensic Examination

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सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : शिक्षक आमदारकीसाठी प्रसिद्ध झालेल्या मतदारयादीत ११ जण शिक्षक नसताना मतदार यादीत असल्याचे समोर आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशावरून त्या सर्वांच्या अर्जांची पडताळणी करण्यात आली. त्यावेळी ते अकरा जण शिक्षक नसल्याचे उघड झाले. बार्शीतील गटशिक्षणाधिकारी गजानन बाजड यांच्या फिर्यादीवरून ११ जणांविरूद्ध बार्शी शहर पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला आहे.

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