Solapur News: सोलापुरातील टेक्स्टाईल्स क्षेत्रातील संधी तिपटीने वाढणार, भारत अन् युरोपियन युनियन मुक्त करारामुळे बूस्टर!

-प्रकाश सनपूरकरसोलापूर: भारत आणि युरोपियन युनियन यांच्यात झालेल्या मुक्त व्यापार करारामुळे सोलापूरच्या टेक्स्टाईल्स आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्रातील निर्यातदारांसाठी मोठी संधी निर्माण झाली आहे. या करारामुळे सोलापूरची निर्यात दोन ते तीन पटीने वाढण्याची शक्यता असून, युरोपमधील आयातदार व निर्यातदारांकडून पुढील व्यापाराबाबत प्राथमिक बोलणी सुरू झाली आहेत..सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...युरोपियन युनियनने यापूर्वी पाकिस्तान आणि बांगलादेशशी मुक्त व्यापार करार केले होते. त्यात बांगलादेशाची टेक्स्टाईल्स निर्यात चीननंतर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. मात्र आता भारताचा वाटा वाढण्याची दाट शक्यता आहे. गुणवत्ता आणि दर या दोन्ही बाबतीत भारतीय उत्पादने सरस आहेत. मुक्त व्यापार करारामुळे तब्बल ९ टक्के निर्यात शुल्क माफ होणार असल्याने सोलापूरच्या निर्यातदारांना दरांच्या बाबतीत मोठा लाभ मिळणार आहे..भारताचा युरोपियन युनियनमधील निर्यातीतील वाटा वाढण्यासोबतच सोलापूरची निर्यातही अनेक पटींनी वाढू शकते. मात्र या संधीचा लाभ उत्पादक व निर्यातदार कशा प्रकारे घेतात, यावर भविष्यातील वाढ अवलंबून राहणार आहे..ठळक बाबी०२४-२५ मध्ये भारताची युरोपियन युनियनकडे होणारी निर्यात : ६.४ लाख कोटी रुपयेदेशाच्या एकूण निर्यातीपैकी १७.४ टक्के निर्यात युरोपियन युनियनकडेपेट्रोलियम उत्पादने, इलेक्ट्रॉनिक्स, वस्त्रोद्योग, मशिनरी, रसायने-औषधे, दागिने या प्रमुख निर्यात वस्तूबांगलादेशाचे निर्यातीचे आकडे२०२४ मध्ये रेडिमेड गारमेंटमधून १९.८ अब्ज डॉलर्स उत्पन्न२०२५ मध्ये रेडिमेड गारमेंट निर्यातीत ३३ टक्के वाढबांगलादेशातून होणाऱ्या आयातीपैकी ९४ टक्के हिस्सा टेक्स्टाईल्सचा.विमानसेवेचा लाभ सुरूशहरात अनेक निर्यातदार व खरेदीदार मुंबईहून विमानाने उत्पादकांच्या भेटीला येऊ लागले आहेत. उत्पादनांची पाहणी, खरेदीची बोलणी याबाबत प्रत्यक्ष भेटीतून निर्णय होऊ लागले आहेत. त्यामुळे आता नव्या संधी अधिक प्रमाणात येऊ लागल्या आहेत..हा मुक्त करार उशिरा झाला तरी पुढेही सोलापूरच्या उद्योगांना फार मोठी संधी समोर आली आहे. सोलापूरची निर्यात दोन ते तीन पटीने वाढू शकते.- राजेंद्र गोसकी, टेक्स्टाईल्स निर्यातदार, सोलापूरया करारामुळे निश्चितच टेक्सटाईल्स निर्यातीला फार मोठी चालना मिळणार आहे. त्यासाठी तातडीने युरोपियन युनियन क्षेत्रात संवाद वाढवावा लागेल. नव्या संधीचा शोध घ्यायला हवा. बांगलादेशातील निर्यातीचा वाटा सोलापूरला मिळू शकतो.- अमित जैन, निर्यातदार उद्योजक.Nagpur News:विदर्भ-मराठवाड्यासाठी हवी रेल्वेची 'कनेक्टिव्हिटी'; नागपूर-छत्रपती संभाजीनगर थेट रेल्वेसेवा नाही, अर्थसंकल्पात अपेक्षा!.२०२५ मधील ॲपरल्सनिर्यात करणारे देशचीन – ६९०.३ अब्ज डॉलर्सबांगलादेश – ६५०.८ अब्ज डॉलर्सतुर्की – ३२८.१ अब्ज डॉलर्सभारत – १६६.६ अब्ज डॉलर्सक्यूएसपीचे सूत्रवाढत्या निर्यातीसाठी क्यूएसपी हे सूत्र महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामध्ये क्वॉलिटी, सर्व्हिस व किंम्मत हे तीन मुद्दे महत्त्वाचे ठरणार आहेत. निर्यातीसाठी या गोष्टी महत्त्वाच्या ठरतील.