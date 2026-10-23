Solapur News: सोलापूरच्या टिळक चौकात इमारतीचा भाग कोसळला; महापालिकेच्या नोटिसा देऊनही धोका कायम

सोलापूर : शहरातील वर्दळीच्या टिळक चौकात गुरुवारी दुपारी तीनच्या सुमारास जीर्ण इमारतीचा काही भाग कोसळला. सुदैवाने त्यावेळी रस्त्यावर नागरिकांची वर्दळ नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या इमारतीच्या धोकादायक अवस्थेबाबत महापालिकेने संबंधित घरमालक शहा यांना तीन ते चार वेळा नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, इमारत पाडण्याची कार्यवाही झाली नसल्याने महापालिकेच्या नोटिसींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले आहे..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.इमारतीचा काही भाग अचानक कोसळल्याने रस्त्यावर मलबा पसरला. महापालिकेच्या आपत्कालीन यंत्रणेने तत्परतेने मलबा हटविला. तसेच अधांतरी राहिलेली भिंत जेसीबीच्या साह्याने पाडली. मलबा हटविताना भिंतीवरील दगड महापालिकेच्या एका कर्मचाऱ्याच्या हातावर पडल्याने तो जखमी झाला..टिळक चौकातील या इमारतीचे बांधकाम जुने आणि जीर्ण झाले होते. त्यामुळे महापालिकेने संबंधित घरमालकाला वारंवार नोटिसा देऊन जुने बांधकाम पाडून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या इमारतीत गोडाऊनमधील विविध साहित्य ठेवण्यात आले होते. तसेच येथे काही लोक वास्तव्यास असल्याची माहिती आहे..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...टिळक चौक हा शहरातील वर्दळीचा परिसर असल्याने या इमारतीमुळे नागरिकांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न निर्माण झाला होता. पावसाळ्यात इमारत कोसळण्याची भीती नागरिकांनी व्यक्त केली होती. धोकादायक इमारतीबाबत महापालिकेकडे वारंवार तक्रारीही करण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रत्यक्षात इमारत पाडण्याची कार्यवाही झाली नसल्याचे स्थानिकांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.