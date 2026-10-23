सोलापूर

Solapur News: सोलापूरच्या टिळक चौकात इमारतीचा भाग कोसळला; महापालिकेच्या नोटिसा देऊनही धोका कायम

Dilapidated Building Part Collapses Despite Notices in Solapur: सोलापूरच्या टिळक चौकात जीर्ण इमारतीचा भाग कोसळला; महापालिकेच्या नोटिसांकडे दुर्लक्ष
Tilak Chowk Solapur Building Collapse Highlights Civic Safety Concerns After Three to Four Notices Over Dangerous Structure

Tilak Chowk Solapur Building Collapse Highlights Civic Safety Concerns After Three to Four Notices Over Dangerous Structure

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सकाळ वृत्तसेवा
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सोलापूर : शहरातील वर्दळीच्या टिळक चौकात गुरुवारी दुपारी तीनच्या सुमारास जीर्ण इमारतीचा काही भाग कोसळला. सुदैवाने त्यावेळी रस्त्यावर नागरिकांची वर्दळ नसल्याने मोठी दुर्घटना टळली. या इमारतीच्या धोकादायक अवस्थेबाबत महापालिकेने संबंधित घरमालक शहा यांना तीन ते चार वेळा नोटिसा बजावल्या होत्या. मात्र, इमारत पाडण्याची कार्यवाही झाली नसल्याने महापालिकेच्या नोटिसींकडे दुर्लक्ष झाल्याचे समोर आले आहे.

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