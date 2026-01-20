Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!

सोलापूर

Indore flight from Solapur Starting Wednesday: सोलापूर-इंदौर विमानसेवा सुरू; व्यापार आणि पर्यटनाला नवा गती
सोलापूर : मुंबई, गोव्यानंतर आता इंदौरला विमानसेवा सुरू होणार आहे. पहिले उड्डाण बुधवारी (ता. २३) होणार आहे. मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार आहे. ही वनस्टॉप विमानसेवा राहणार असून, सोलापुरातून मोठा प्रतिसाद मिळण्याचा विश्वास कंपनीने व्यक्त केला आहे.

