LPG Blending Project: एलपीजीला सोलापूर देणार आधार! मिश्रण घटक डीएमईचा देशातील पहिला प्रकल्प, ८ टक्के मिश्रण, रोज २७५ मेट्रिक टन निर्मिती क्षमता..

सोलापूर: बालाजी अमाईन्सने चिंचोळी औद्योगिक वसाहतीत डायमिथाईल इथर (डीएमई) उत्पादन सुरू केले आहे. या प्रकल्पाची दररोजची क्षमता २७५ मे. टन आहे. युद्धजन्य परिस्थितीत इंधनटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी सिलिंडरमध्ये त्याचा ८ टक्क्यांपर्यंत मिश्रण घटक म्हणून वापर करता येतो. तसेच व्यावसायिक वापरासाठीही त्याचा थेट वापर करता येतो. व्यावसायिक स्तरावर ‘डीएमई’चे उत्पादन करणारी बालाजी अमाईन्स ही भारतातील एकमेव कंपनी ठरल्याची माहिती व्यवस्थापकीय संचालक डी. राम रेड्डी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..Education Success Story: शेतमजूर कुटुंबातील मयुरी लावंडची झेप; बारावीत ८६% गुणांसह कॉलेजमध्ये प्रथम क्रमांक, जिद्द आणि मेहनतीचा विजय! .‘डीएमई’ हे एलपीजीमध्ये मिश्रण करून वापरता येणारे स्वच्छ व कार्यक्षम पर्यायी इंधन मानले जाते. अनेक युरोपीय देशांमध्ये एलपीजीमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत डीएमईचे मिश्रण करून वापरले जाते. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित या प्रकल्पाची दरवर्षी १ लाख मेट्रिक टन उत्पादन क्षमता आहे. .हा प्रकल्प भारताच्या ऊर्जा आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. भारतासाठी डीएमई उत्पादन पूर्णपणे नवीन असल्याने ‘बीआयएस’ने या उत्पादनासाठी नुकताच नवीन आयएस कोड प्रसिद्ध केला आहे. त्यानुसार एलपीजीमध्ये ८ टक्क्यांपर्यंत डीएमई मिश्रण करता येते. सार्वजनिक क्षेत्रातील ऑइल मार्केटिंग कंपन्यांनी आता डीएमई मिश्रण उपक्रम राबविण्यासाठी पुढाकार घेणे अपेक्षित आहे. .जागतिक ऊर्जा क्षेत्रातील वाढती अनिश्चितता लक्षात घेता पर्यायी इंधनांचा विकास ही काळाची गरज आहे. डीएमईच्या वापरामुळे भारताची एलपीजी आयातीवरील अवलंबित्व कमी होऊन परकीय चलनात बचत होईल. प्रारंभी बालाजी अमाईन्स एरोसोल उद्योग तसेच इतर व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये हीटिंगसाठी इंधन म्हणून डीएमईचा पुरवठा करणार आहे. यावेळी उद्योगाचे पूर्णवेळ संचालक एन. राजेश्वर रेड्डी, वरिष्ठ महाव्यवस्थापक गोविंद मेंचेकरे, महाव्यवस्थापक विनय दुर्गम, सुरेश बाबू उपस्थित होते..Pedha City: भारताची 'पेढा राजधानी' कोणती ? जोडला आहे शेकडो वर्षांचा इतिहास ; केवळ चवच नाही तर ही आहे एक परंपरा!.‘ईव्ही’ बॅटरी क्षेत्रात कामगिरीरेड्डी म्हणाले, बालाजी अमाईन्स देशातील ईव्ही बॅटरी केमिकल्स क्षेत्रात वेगाने विस्तार करत आहे. ईव्ही बॅटरी क्षेत्रातील वाढत्या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी कंपनीने लक्ष केंद्रित केले आहे. यात डायमिथाईल कार्बोनेट (डीएमसी) इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडचा समावेश आहे. त्याचा वापर ईव्ही बॅटरी इलेक्ट्रोलाइट्समध्ये केला जातो. भारतात या रसायनाचे उत्पादन करणारी बालाजी अमाईन्स ही एकमेव कंपनी आहे. या रसायनाची वार्षिक १५ हजार मे. टन उत्पादन क्षमता उपलब्ध आहे. एन-मिथाईल पायरोलिडोन (एनएमपी) इलेक्ट्रॉनिक ग्रेडचे उत्पादनही केले जाते. यावर संशोधन करून आता कंपनीने ईव्ही बॅटरी ग्रेड सॉल्व्हेंट विकसित केले आहेत. देशभर उभारल्या जाणाऱ्या गिगा वॅट क्षमतेच्या ईव्ही बॅटरी प्रकल्पांना पुरवठा करण्यासाठी कंपनी सज्ज झाली असल्याचेही रेड्डी यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.