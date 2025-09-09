Heart Transplant: विमानसेवेमुळे सोलापूरचे ‘हृदय’ आता ३० मिनिटांत पुण्यात; हृदयाचे ग्रीन कॉरिडॉर शक्य, अवयवदान चळवळीला मिळणार नवा आयाम

-प्रकाश सनपूरकरसोलापूर: सोलापूर विमानतळावरून विमानसेवा सुरळीत झाल्याने आता येथील ब्रेनडेड व्यक्तीचे हृदय पुण्यातील गरजू रुग्णांपर्यंत अवघ्या ३० मिनिटांत पोचणे शक्य झाले आहे. आतापर्यंत रस्ते मार्गे इतर अवयवांच्या ग्रीन कॉरिडॉरसाठी साडेतीन तास लागत होते. मात्र, सर्वांत कमी वेळेत गरजू रुग्णांपर्यंत पोचवणे आवश्यक असलेला हृदय हा एकमेव अवयव आहे. अवयवदान चळवळ व सोलापूरच्या मेडिकल हबसाठी हा एक महत्त्वाचा टप्पा असणार आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.ग्रीन कॉरिडॉरमध्ये ब्रेनडेड व्यक्तीचे अवयव काढून ते अन्य गरजू रुग्णांच्या शरिरात प्रत्यारोपणाची प्रक्रिया केली जाते. सोलापुरातून आतापर्यंत पुणे, हैदराबाद या दोन शहरात रस्ते वाहतुकीने ही प्रक्रिया केली जात होती. तसेच चार तासांहून अधिक काळ जिवंत राहणाऱ्या अवयवापुरते ही प्रक्रिया मर्यादित होती. यामध्ये प्रामुख्याने यकृत, फुफ्फुस व किडनीचा समावेश होता. त्यातही किडनीसाठी स्थानिकांची प्रतीक्षा यादी मोठी आहे. त्यामुळे केवळ यकृत व फुफ्फुसासाठी ग्रीन कॉरिडॉर उपयुक्त ठरत होते. पण, आता विमानसेवा सुरळीत झाल्याने ‘हृदय’ या सर्वात मोठ्या अवयवाच्या प्रत्यारोपणाची पहिली संधी मिळणार आहे. आतापर्यंत सोलापूरच्या इतिहासात हे झाले नव्हते..‘हृदय’ हा अवयव प्रत्यारोपण करण्यासाठी ब्रेनडेड व्यक्तीच्या शरीरातून काढल्यानंतर तो दोन तासात गरजू रुग्णांच्या शरिरात प्रत्यारोपण करण्याची शस्त्रक्रिया सुरू होणे आवश्यक असते. पण सोलापूर ते पुणे हे रस्ते वाहतुकीचे अंतर साडेतीन तास असल्याने आतापर्यंत ‘हृदया’चे प्रत्यारोपण होऊ शकलेले नाही. विमानसेवेमुळे सोलापूर ते पुणे हे हवाई अंतर केवळ ३० मिनिटांचे झाले आहे. त्यामुळे आता अवयवदानातील एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण होणार आहे..विमानसेवा सुरू झाल्यापासून आतापर्यंत एकही ग्रीन कॉरिडॉर झालेले नाही. पण आता विमानसेवेमुळे दात्याचे ‘हृदय’ पुण्यातील गरजू रुग्णांच्या शरिरात प्रत्यारोपण करणे शक्य होऊ शकेल. कारण ‘हृदय’ शरीरातून काढल्यानंतर केवळ १२० मिनिटात प्रत्यारोपण करण्याची शस्त्रक्रिया सुरू होणे गरजेचे असते. विमानसेवेमुळे ३० मिनिटांत ते पोचणे शक्य होईल.- डॉ. प्रसन्न कासेगावकर, न्यूरो सर्जन, सीएनएस हॉस्पिटल.सोलापूरच्या रुग्णांना अवयव मिळण्याची संधीसोलापूरमध्ये ज्या अवयवांचे प्रत्यारोपण केले जाते, ते अवयव आता विमानाने आणणे शक्य होणार आहे. सध्या सोलापुरातील चार रुग्णालयात अवयव प्रत्यारोपण शस्त्रक्रिया होतात. त्यांच्या माध्यमातून सोलापूरच्या रुग्णांना अवयव मिळण्यास मदत होणार आहे..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.नाईट लॅंडिंगमुळे शक्यता ५० टक्क्यांवरसध्या सोलापुरातील विमानतळावरून नाईट लॅंडिंगची सुविधा उपलब्ध नाही. या ‘हृदय’ प्रत्यारोपणच्या प्रक्रियेत ५० टक्के होण्याची शक्यता समोर आहे. ग्रीन कॉरिडॉर दिवसभरात झाले तरच हे शक्य होणार आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.