Bullet Rider Assaults Traffic Police in Solapur : लायसन्स, नंबरप्लेट नाही, मॉडिफाइड सायलेन्सर, तरीही पोलिसाला खल्लास करण्याची दिली धमकी

सोलापूर : अक्कलकोट रोडवरील महालक्ष्मी चौकातून बुलेटस्वार डबलसीट येत होता. त्याच्या गाडीला नंबरप्लेट नव्हती, सायलेन्सर मॉडिफाइड केलेला होता. त्याच्याकडे लायसन्स व अन्य कागदपत्रेदेखील नव्हती. त्याबद्दल विचारणा केल्यावर त्याने धक्काबुक्की करून वायरलेस वॉकीटॉकी व मोबाईल फेकून (Solapur Traffic Crime) दिला. उद्धटपणे बोलून 'तुला खल्लास करतो' अशी धमकी बुलेटस्वाराने दिल्याची फिर्याद वाहतूक अंमलदार अंबादास शिवशरण यांनी जेलरोड पोलिस ठाण्यात दिली..दुचाकीस्वार गौरीशंकर दगडू माने व मॉडिफाय सायलेन्सर बसविणारा अशा दोघांवर गुन्हा दाखल झाला आहे. गुरुवारी (ता. २) दुपारी पावणेपाचच्या सुमारास सोलापूर-अक्कलकोट रोडवरील महालक्ष्मी चौकापासून फूटपाथवरून एक बुलेट येत होती. बुलेटवर मागे महिला बसली होती..गाडीचा सायलेन्सर मॉडिफाय असल्याने त्याचा आवाज मोठा होता. नंबरप्लेट नव्हती. चालक गौरीशंकर माने याच्याकडे लायसन्सदेखील नव्हते. त्याला अडविल्यावर त्याने धक्काबुक्की करून ढकलून दिले. 'तुम्ही माझे नाव विचारून काय करणार' असे म्हणत अर्वाच्च भाषा वापरून शिवीगाळ केली. त्यानंतर फिर्यादी पोलिस अंमलदार शिवशरण यांनी नियंत्रण कक्षाला कॉल करून मदत मागितली..त्यावेळी वायरलेस सेटचा कॉल ऐकून शांती चौक पॉइंटवरील कर्मचारी तेथे आले. त्यावेळीही त्याने हातातील वॉकीटॉकी फेकून दिली. मोबाईल जमिनीवर आपटून शासकीय कामात अडथळा निर्माण केला व कर्तव्यापासून परावृत्त केले. यात वॉकीटॉकी व मोबाईल पूर्णपणे फुटून नुकसान झाल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे. गोंधळ करून बुलेटस्वार तेथून निघून गेला असून सहायक पोलिस निरीक्षक संदिप पाटील तपास करीत आहेत.