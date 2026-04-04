Bullet Rider Assaults Traffic Police in Solapur : लायसन्स, नंबरप्लेट नाही, मॉडिफाइड सायलेन्सर, तरीही पोलिसाला खल्लास करण्याची दिली धमकी

Illegal Bullet Rider Caught Without Number Plate in Solapur : सोलापुरात नंबरप्लेट व परवाना नसलेल्या बुलेटस्वाराने वाहतूक पोलिसाला धक्काबुक्की करत धमकी दिली. मॉडिफाइड सायलेन्सरमुळे कारवाई करत दोघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला.
Bullet rider assaults traffic police in Solapur

सोलापूर : अक्कलकोट रोडवरील महालक्ष्मी चौकातून बुलेटस्वार डबलसीट येत होता. त्याच्या गाडीला नंबरप्लेट नव्हती, सायलेन्सर मॉडिफाइड केलेला होता. त्याच्याकडे लायसन्स व अन्य कागदपत्रेदेखील नव्हती. त्याबद्दल विचारणा केल्यावर त्याने धक्काबुक्की करून वायरलेस वॉकीटॉकी व मोबाईल फेकून (Solapur Traffic Crime) दिला. उद्धटपणे बोलून ‘तुला खल्लास करतो’ अशी धमकी बुलेटस्वाराने दिल्याची फिर्याद वाहतूक अंमलदार अंबादास शिवशरण यांनी जेलरोड पोलिस ठाण्यात दिली.

