वाहतूक नियम मोडणाऱ्या वाहनचालकांवर कारवाई करण्यासाठी वाहतूक पोलिसांकडून दंड आकारला जातो. मात्र सोलापुरात चक्क भररस्त्यात वाहनचालकाकडून रोख पैसे घेतल्याचा प्रकार समोर आला आहे. सोलापूर-पुणे रोडवरील जुना पूना नाका येथे वाहतूक पोलिसाने चारचाकी चालकाकडून पैसे घेतल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या व्हिडिओमुळे वाहतूक पोलिसांच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..वाहतूक पोलिसाचा हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला. अवघ्या काही तासांत एक लाखांहून अधिक लोकांनी हा व्हिडिओ पाहिला. तर ५०० हून अधिक जणांनी त्यावर प्रतिक्रिया दिल्या. व्हिडिओमध्ये गणवेशातील वाहतूक पोलीस एका चारचाकी वाहनाला थांबवताना दिसत आहे. त्यानंतर वाहनातील एक व्यक्ती खाली उतरून पोलिसाजवळ जाते..Mumbai: धान्य पाकिटात झुरळे अन् किचनमध्ये अस्वच्छता! झेप्टो, ब्लिंक कॉमर्स, आईस्क्रीम हाऊससह प्रसिद्ध हॉटेल्सवर FDAची कारवाई .चालकाने सुरुवातीला ३०० रुपये दिले पण वाहतूक पोलीस तेवढ्या पैशांवर समाधानी नसल्याचे व्हिडिओमध्ये दिसते. त्यानंतर चालक आणखी १०० रुपये देतो. ही रक्कम घेतल्यानंतर पोलीस कर्मचारी तेथून निघून जातो. अशा प्रकारे एकूण ४०० रुपये रोख घेतल्याचे व्हिडिओत दिसत आहे..विशेष म्हणजे वाहतूक नियमांचे उल्लंघन केल्यास ई-चलन पद्धतीने दंड आकारण्याचे निर्देश आहेत. असे असताना भररस्त्यात वाहनचालकाकडून रोख रक्कम स्वीकारली जात असल्याने या प्रकारावर टीका होत आहे. वाहतूक पोलिसांकडून नेमकी कोणत्या कारणासाठी पैसे घेतले जात होते? त्याची पावती दिली होती का? असे प्रश्न नागरिक उपस्थित करत आहेत..दरम्यान हा व्हिडिओ वाहतूक शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचला आहे. संबंधित अंमलदाराची चौकशी केली जाईल, असे पोलीस निरीक्षक विजय खोमणे यांनी सांगितले. आता या चौकशीतून काय समोर येणार आणि संबंधित कर्मचाऱ्यावर काय कारवाई होणार याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.