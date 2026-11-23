सोलापूर : येथील सोलापूर शहर दक्षिण वाहतूक शाखेचा एक अंमलदार चारचाकी वाहनाच्या चालकाकडून पैसे घेतानाचा व्हिडिओ रविवारी (ता. २२) सोशल मीडियात सगळीकडे प्रसारित झाला होता. सोशल मीडियावर काही तासांत एक लाख जणांनी व्हिडिओ पाहिला, ५०० हून अधिक जणांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या..\rजुना पूना नाका येथून शहरातून पुढे जाणारे चारचाकी वाहन वाहतूक पोलिसांनी थांबविले होते. त्यावेळी वाहतूक अंमलदार चालकाकडे पैसे मागत आहे. गाडीतून एकजण खाली उतरून वाहतूक पोलिसाजवळ थांबला. चालकाने खिशातील ३०० रुपये काढून त्या व्यक्तीकडे दिले. पण, वाहतूक पोलिस तेवढे पैसे न घेता आणखी काही रुपये मागताना व्हिडिओमध्ये दिसत आहे..त्यावेळी चालकाने आणखी १०० रुपये काढून दिले आणि ती रक्कम घेऊन तो वाहतूक अंमलदार तेथून निघून जाताना दिसत आहे. हा व्हिडिओ वाहतूक शाखेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांपर्यंतही पोचला. संबंधित वाहतूक अंमलदाराची चौकशी करू, असे पोलिस निरीक्षक विजय खोमणे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.