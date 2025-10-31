Solapur Crime:'साेलापुरात विवाहितेने संपवले जीवन'; पत्नीच्या माहेरी न कळविताच अंत्यविधीची तयारी, नेमकं काय घडलं?

सोलापूर: येथील गवळी वस्तीतील गायत्री ऊर्फ पूनम संतोष विटकर (वय २५) हिने पती व नणंदेच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली. याबाबत एमआयडीसी पोलिसांनी गायत्रीचा पती संतोष शिवलाल विटकर व नणंद अंबिका गोटे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. संतोषला न्यायालयाने तीन दिवस पोलिस कोठडी ठोठावली आहे..Bribery Action:'बिल काढण्यासाठी लाच मागणारा विस्ताराधिकारी जाळ्यात'; साेलापुरात खळबळ, दोन हजार घेताना सापडला...गायत्री गोखले हिचा २०१६ मध्ये नात्यातील संतोष विटकर याच्यासोबत विवाह झाला होता. संतोषला दारूचे व्यसन होते, तरीपण गायत्री संसार सांभाळत होती. त्यांना एक मुलगा आहे. पण, पती चारित्र्यावर संशय घेऊन गायत्रीला शिवीगाळ व मारहाण करीत होता. नणंद अंबिका ही भाऊ संतोषचे कान भरीत होती. त्यांचा त्रास वाढला होता आणि वैतागलेल्या गायत्रीने २८ ऑक्टोबर रोजी राहत्या घरात गळफास घेतला. .बेशुद्धावस्थेत पती संतोषने गायत्रीला खाली उतरवून दवाखान्यात नेले. गुरुनानक चौकातील जिल्हा रुग्णालयात नेले. गायत्री खूपच सिरिअस असल्याने तेथील डॉक्टरांनी तिला सिव्हिल हॉस्पिटलला न्यायला सांगितले. पण, संतोष व अंबिका या दोघांनी तिला घरी नेले. तिचा मृत्यू झाल्याने तिच्या अंत्यविधीची तयारी केली. याबद्दल गायत्रीच्या माहेरच्यांना काही सांगितले नव्हते. पण, गायत्रीची आई सत्यमा गोखले त्या ठिकाणी पोचल्या. त्यांना संशय आल्याने त्यांनी एमआयडीसी पोलिसांना फोन करून माहिती दिली. पोलिस त्या ठिकाणी पोचले आणि हा प्रकार समोर आला..Solapur Accident: देवदर्शन अन् काळाचा घाला ! 'बल्करच्या धडकेत दुचाकीवरील महिला ठार'; अक्कलकोट रोडवरील घटना...पुन्हा मृतदेह उत्तरीय चाचणीसाठी रुग्णालयातगायत्री मृत झाल्याने तिचा पती व नणंद यांनी नातेवाइकांच्या मदतीने अंत्यविधीची तयारी केली होती. पण, तिच्या आईच्या फिर्यादीनंतर पोलिसांनी गायत्रीचा मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी तेथून सिव्हिल हॉस्पिटलला आणला. तिने गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याचे समोर आले. पण, त्यासाठी पती व नणंद यांनी त्रास दिल्याचे तिच्या माहेरच्यांचे म्हणणे आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.