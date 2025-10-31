सोलापूर

Solapur Crime:'साेलापुरात विवाहितेने संपवले जीवन'; पत्नीच्या माहेरी न कळविताच अंत्यविधीची तयारी, नेमकं काय घडलं?

Married Woman Ends Life: पती चारित्र्यावर संशय घेऊन गायत्रीला शिवीगाळ व मारहाण करीत होता. नणंद अंबिका ही भाऊ संतोषचे कान भरीत होती. त्यांचा त्रास वाढला होता आणि वैतागलेल्या गायत्रीने २८ ऑक्टोबर रोजी राहत्या घरात गळफास घेतला.
Tension in Solapur after married woman ends life; husband’s family conducts funeral secretly without informing her parents.

Tension in Solapur after married woman ends life; husband’s family conducts funeral secretly without informing her parents.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर: येथील गवळी वस्तीतील गायत्री ऊर्फ पूनम संतोष विटकर (वय २५) हिने पती व नणंदेच्या त्रासाला कंटाळून आत्महत्या केली. याबाबत एमआयडीसी पोलिसांनी गायत्रीचा पती संतोष शिवलाल विटकर व नणंद अंबिका गोटे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे. संतोषला न्यायालयाने तीन दिवस पोलिस कोठडी ठोठावली आहे.

Loading content, please wait...
crime
endlife
district
police investigation
married life
Married Women
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com