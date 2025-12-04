'साेलापुरात दुचाकींच्या अपघातात तरुण ठार'; डी-फार्मसीनंतर शेती करायला गावी आला अन् काळाचा घाला, आई-वडिलांचा आक्रोश

सोलापूर : वडील सरकारी दवाखान्यात आरोग्य सेवक, आई घरकाम, दोघांनीही पहिला मुलगा झाल्याने त्याचे नाव प्रथमेश ठेवले. आई-वडिलांच्या स्वप्नपूर्तीसाठी त्याने डी-फार्मसीचे शिक्षण पूर्ण केले. शिक्षण पूर्ण झाल्यावर गावी बागायती शेती, कुटुंबात एकुलता एक असल्याने प्रथमेश शेती करण्यासाठी गावी आला. पण, दुचाकींच्या समोरासमोर झालेल्या अपघातात २५ नोव्हेंबरला प्रथमेश योगिनाथ घोडके (वय २४, रा. काटगाव, ता. तुळजापूर) याचा मृत्यू झाला..Pune News: दुर्देवी घटना ! 'हुबळीनजिक अपघातात बारामतीतील दांपत्याचा मृत्यू; देवदर्शनाहून येताना काळाचा घाला .सोलापूर-हैदराबाद रस्त्यालगतच्या गॅरेजमध्ये काही महिन्यांपूर्वी सिमेंटचा बल्कर शिरला होता. त्यात तिघांचा मृत्यू झाला होता. त्याच ठिकाणाजवळ प्रथमेश घोडके याच्या दुचाकीचा अपघात झाला. सोलापूरहून गावी जाताना समोरून येणाऱ्या दुचाकीस्वाराने प्रथमेशच्या दुचाकीला जोरात धडक दिली. दोन्ही दुचाकी १०० ते १५० फूट फरफटत गेल्या. दुचाकींचा समोरील भाग चक्काचूर झाला. त्यात प्रथमेश जागीच ठार झाला..त्याचा मित्र सतीश चेंडके हा गंभीर जखमी झाला. दुसऱ्या दुचाकीवरील प्रवीण राजू शिंदे (रा. मित्रनगर, शेळगी) हा देखील गंभीर जखमी झाला असून त्याचा मित्रही जखमी झाला आहे. या अपघात प्रकरणी जखमी सतीश चेंडके याने जोडभावी पेठ पोलिसांत फिर्याद दिली. त्यावरून प्रवीण शिंदे याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस उपनिरीक्षक शिवम येडे तपास करीत आहेत..शिकार शोधायला गेले अन् दिसला वाघच ! बार्शी तालुक्यातील शिकाऱ्यांची आपबीती; हरणांच्या शिकारीचे जाळे अन्...पोलिस म्हणाले, हेल्मेट असते तर...प्रथमेश व सतीश रामदास चेंडके हे दोघे बोअरवेल्सचे साहित्य घ्यायला सोलापुरात आले होते. त्यांनी विडी घरकूल परिसरातील स्वत:साठी नवीन कपडे देखील घेतले होते. दोघेही २५ नोव्हेंबर रोजी रात्री नऊच्या सुमारास दुचाकीवरून गावी निघाले होते. पण, वाटेत काळ त्यांची वाट पाहत बसला होता. सोलापूर-हैदराबाद रोडवर त्यांचा अपघात झाला आणि त्यात प्रथमेश जागीच ठार झाला. पोलिस म्हणाले, ‘प्रथमेशच्या डोक्यालाच सर्वाधिक मार लागला होता. त्यातच त्याचा मृत्यू झाला. कदाचित, त्याच्या डोक्यावर हेल्मेट असते तर तो वाचला असता.’ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.