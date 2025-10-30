सोलापूर

माेठी बातमी! 'अल कायदा संघटनेशी संबंधित जुबेर तीन दिवस साेलापुरात'; कुंभारी हद्दीतील शाळेच्या कार्यक्रमात सहभाग..

Intelligence Alert: जुबेरच्या लॅपटॉपमध्ये ‘अल-कायदा’शी संबंधित साहित्य डाऊनलोड केलेले आढळले. न्यायालयाने जुबेरला ४ नोव्हेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे. मूळचा सोलापूरचा जुबेर हा कल्याणी नगरमधील एका सॉफ्टवेअर कंपनीत नोकरी करत होता.
Police and intelligence officials investigate reports of an Al-Qaeda-linked individual’s visit to Solapur’s Kumbhari area.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकाने बंदी घातलेल्या ‘अल-कायदा’ या दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याच्या संशयावरून एका सॉफ्टवेअर इंजिनिअरला पुणे एटीएसने अटक केली आहे. जुबेर हंगरगेकर (वय ३५) असे त्याचे नाव आहे. तो मूळचा सोलापूर शहरातील रहिवासी असून, सात वर्षांपूर्वीच तो पुणे येथील कोंढवा भागात राहायला गेला आहे. जुबेर १८ ते २० ऑक्टोबरपर्यंत सोलापुरात होता.

