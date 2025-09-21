Kunbi Note: 'साेलापूर जिल्ह्यात कुणबी नोंद असूनही वंशावळ सिद्ध करणे कठीण'; गाव, आडनाव जुळले तरी जुन्या कागदपत्रांअभावी मिळेना जात प्रमाणपत्र

-अरविंद मोटेसोलापूर : जिल्ह्यात ६६ हजार ८४५ कुणबी नोंदी आहेत. जिल्हा प्रशासनाने या नोंदी ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र, अनेक नोंदी १९ व्या शतकातील असल्याने याच्या वंशावळ जुळविणे व कागदोपत्री ते आपले पूर्वज होते हे सिद्ध करणे कठीण झाले आहे..Success Story:'विशाल केंजळेंची एमपीएससीमधून यशाला गवसणी'; जिद्दीच्या जाेरावर ११ वेळा सरळसेवा परीक्षेत सुयश, आई-वडिलांचे स्वप्न केलं पूर्ण .मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनामुळे प्रतिज्ञापत्राद्वारे जात प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश २ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आला. तत्पूर्वीच जिल्हा प्रशासनाने मोडी लिपीतील कागदपत्रांचे लिप्यंतर आणि डिजिटलाइजेशन पूर्ण केले आहे. यामुळे सर्व कुणबी नोंदी ऑनलाइन स्वरूपात सर्वांना उपलब्ध आहेत. यामध्ये अनेकांच्या पूर्वजांच्या नावांसमोर कुणबी नोंदी असल्या तरी ते आपलेच पूर्वज होते, हे सांगणे कठीण झाले आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत सुमारे ४९ हजार ९१२ कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप झाले आहे..नोंदी जुन्या असल्याने अडचणीजिल्ह्यात उपलब्ध असलेल्या सर्रास नोंदी या १९ व्या शतकातील १८८५-१८८१ आहेत. या नोंदी आपल्याच पूर्वजांच्या आहेत हे माहिती असले तरी अनेकांना पणजोबा खापर पणजोबा यांच्या पलीकडील नावे माहिती नाहीत. जिल्ह्यातील चार तालुक्यातील ५८ गावे निजामशाहीत होती. याबरोबरच अनेक गावे जाहागिरीची आहेत. या गावाची १९५३ पूर्वीची कागदपत्रे प्रशासनाकडे उपलब्ध नाहीत. यावर काय तोडगा काढणार, यावर जिल्हा प्रशासनाकडे उत्तरच नाही..ऑनलाइन रेकॉर्ड पाहणे जिकिरीचेजिल्ह्यातील सर्व ६६ हजार ८४५ कुणबी नोंदी ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध असल्या तरी सर्व कागदपत्रे स्पष्ट नाहीत. मोडी लिपीतील कुणबी नोंदीच्या कागदपत्रांचे लिप्यंतर करून गावनिहाय स्पष्ट यादी देण्यात बार्शी तालुक्याला यश आले आहे. इतर सर्व तालुक्यात व बार्शीतीलही काही गावाच्या याद्या जुन्या पिवळसर कागदावरील व अस्पष्ट आहेत. या नोंदींचे वाचन करणे कठीण आहे..तुळजापूर तालुक्यातून सोलापूर जिल्ह्यात आलेल्या गावांचे रेकॉर्ड मागण्यासाठी आम्ही धाराशीव प्रशासनाला आतापर्यंत तीन पत्रे पाठविली आहेत. मात्र त्यांच्याकडून अद्याप कोणतेही रेकॉर्ड आले नाही. सध्या आमच्याकडे ही गावे सोलापूर जिल्ह्यात सामील झाल्यापासूनच्याच जन्म-मृत्यूच्या नोंदी आहेत.- अभिजित पाटील, निवासी उपजिल्हाधिकारी, सोलापूर..Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.मराठा आरक्षणाबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेली जाहिरातबाजी पाहता, हे आरक्षण म्हणजे कोपरा लावलेला गूळ आहे. धड खाताही येत नाही आणि दिला नाही असेही म्हणता येत नाही. माझ्या श्रीपतपिंपरी गावात अनेक कुणबी नोंदी सापडल्यात, मात्र आमची जुनी कागपत्रे नाहीत.- युवराज गरदडे, श्रीपतपिंपरी ता. बार्शी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.