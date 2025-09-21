सोलापूर

Kunbi Note: 'साेलापूर जिल्ह्यात कुणबी नोंद असूनही वंशावळ सिद्ध करणे कठीण'; गाव, आडनाव जुळले तरी जुन्या कागदपत्रांअभावी मिळेना जात प्रमाणपत्र

Caste Certificate Hurdles in Solapur: मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आंदोलनामुळे प्रतिज्ञापत्राद्वारे जात प्रमाणपत्र देण्याचा आदेश २ सप्टेंबर रोजी काढण्यात आला. तत्पूर्वीच जिल्हा प्रशासनाने मोडी लिपीतील कागदपत्रांचे लिप्यंतर आणि डिजिटलाइजेशन पूर्ण केले आहे. यामुळे सर्व कुणबी नोंदी ऑनलाइन स्वरूपात सर्वांना उपलब्ध आहेत.
Kunbi farmers in Solapur face difficulty obtaining caste certificates due to missing historical documents despite village and surname match.

सकाळ वृत्तसेवा
-अरविंद मोटे

सोलापूर : जिल्ह्यात ६६ हजार ८४५ कुणबी नोंदी आहेत. जिल्हा प्रशासनाने या नोंदी ऑनलाइन स्वरूपात उपलब्ध करून दिल्या आहेत. मात्र, अनेक नोंदी १९ व्या शतकातील असल्याने याच्या वंशावळ जुळविणे व कागदोपत्री ते आपले पूर्वज होते हे सिद्ध करणे कठीण झाले आहे.

