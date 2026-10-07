Solapur Water Crisis: सोलापुरात ऑक्टोबरमध्येच पाणी संकटाची चाहूल! १,६०० बोअरवेल कोरड्या, १० हजार कुटुंबांची चिंता वाढली

-प्रमिला चोरगीसोलापूर : दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात आटणाऱ्या महापालिकेच्या बोअरवेल यंदा ऑक्टोबरमध्येच कोरड्या पडू लागल्या आहेत. पावसाने यंदा दांडी मारल्याने त्याचा परिणाम भूजलपातळीवर झाला आहे. शहरातील हातपंप बंद पडण्यास सुरुवात झाली आहे. महापालिकेच्या हद्दीत ५ हजार ५१८ बोअरवेल असून, त्यापैकी १ हजार ६०० बोअरवेल सध्या बंदावस्थेत आहेत. त्यामुळे उन्हाळा सुरू होण्यापूर्वीच शहरासमोर भूजलसाठ्याचे संकट उभे राहिले आहे..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...महापालिकेच्या बोअरवेलचा वापर विशेषतः घरगुती कामांसाठी केला जातो. पाणीपुरवठा कमी असलेल्या परिसरात पर्यायी पाणीस्रोत म्हणून बोअरवेलच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध करून दिले आहे. या बोअरवेलवर हातपंपही बसविण्यात आले आहेत. मात्र, भूजलपातळी कमी झाल्याने काही ठिकाणी बोअरमधून पाणी मिळेनासे झाले आहे. परिणामी हातपंप बंद पडत आहेत. .काही बोअरवेल पाण्याअभावी, तर काही तांत्रिक व अन्य कारणांमुळे बंद आहेत. शहरातील दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी महापालिकेचे बोअरवेल आहेत. किमान दहा हजार कुटुंबांची दैनंदिन वापराच्या पाण्याची गरज भागविली जाते. समाधानकारक पाऊस न झाल्याने भूजलसाठ्यात अपेक्षित भर पडलेली नाही. त्यामुळे पावसाळा संपताच बोअरवेलमधील पाण्याची पातळी खाली जाऊ लागली आहे. महापालिकेचे बोअरवेल २०० फुटांपर्यंतच असतात. उन्हाची तीव्रता वाढल्यास परिणाम होतो. दरवर्षी एप्रिल-मे महिन्यात जाणवणारी समस्या यंदा आताच जाणवू लागल्याने चिंता वाढली आहे..हातपंप बंद; दहा हजार कुटुंबांची गैरसोयशहरातील दाट लोकवस्तीच्या ठिकाणी अनेक भागांत बोअरवेलवर आधारित हातपंप हे नागरिकांसाठी पाण्याचे पर्यायी साधन आहे. बोअरवेल आटल्याने हातपंप बंद पडत असल्याने या भागातील नागरिकांना टँकर किंवा इतर पर्यायी स्रोतांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे. महापालिकेच्या बोअरवेलवर साधारण दहा हजार कुटुंबे अवलंबून आहेत. उन्हाळ्यापूर्वीच या नागरिकांना पाणीसमस्येला तोंड द्यावे लागणार आहे..उन्हाळ्यापूर्वीच उपाययोजनांची गरजबोअरवेलची मोठी संख्या असली तरी त्यातील सुमारे २९ टक्के बोअरवेल बंदावस्थेत असल्याने उपलब्ध भूजलस्रोतांवर ताण वाढला आहे. बंद बोअरवेलची नेमकी कारणे वेगवेगळी असली तरी पाण्याची पातळी घटणे हा यंदाच्या परिस्थितीतील महत्त्वाचा घटक ठरत आहे. त्यामुळे महापालिकेला बंद बोअरवेलबाबत उन्हाळ्यापूर्वीच उपाययोजनांची गरज भासणार आहे..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.शहरात महापालिकेचे साडेपाच हजार बोअरवेल आहेत. त्यातील २५ ते ३० टक्के बंदावस्थेत आहेत. नादुरुस्तीपेक्षा यंदा उन्हाची तीव्रता वाढल्याने बोअरवेलमधील पाणी आटत असल्याने ते बंद पडत आहेत. दरवर्षी एप्रिल-मेमध्ये भूजलपातळी कमी होते. यंदा पावसाने दडी मारल्याने बोअरवेल आटत आहेत.- व्यंकटेश चौबे, सार्वजनिक आरोग्य अभियंता .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.