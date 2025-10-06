सोलापूर

Solapur Climate: 'सोलापूरच्या वातावरणात बदल'; तापमानात घट, शेजारच्या जिल्ह्यांमध्ये अद्याप पाऊस सुरूच..

Weather Alert in Solapur: सीना नदीच्या परिसरातील माढा तालुक्यात ७.६ तर मोहोळ तालुक्यात ५.१ मिलिमीटर पाऊस झाला आहे. शेजारच्या जिल्ह्यात झालेल्या पावसामुळे सीना कोळेगाव प्रकल्पात पाण्याचा येवा वाढला आहे. या प्रकल्पातून सीना नदीत २४ हजार ७०० क्युसेक पाणी सोडले जात होते.
Cloudy skies over Solapur as temperature drops, while rain continues in surrounding districts.

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : अरबी समुद्रातील शक्ती चक्रिवादळाचा परिणाम सोलापूर व शेजारच्या जिल्ह्यांवर दिसू लागला आहे. सीना-कोळेगाव प्रकल्पाच्या पाणलोट क्षेत्रातील धाराशिव, बीड, अहिल्यानगर जिल्ह्यात शनिवारी रात्री पावसाने जोरदार हजेरी लावली. सोलापूर जिल्ह्यातही माढा, मोहोळ, बार्शी तालुक्यात मध्यम पाऊस झाला.

