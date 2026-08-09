Solapur Weather Update: पावसाची चिंता कायम, आठवडाभर तापमान वाढीचा अंदाज; तापमानात २.१ अंशांची वाढ

सोलापूर: पावसाळ्याचे दोन महिने उलटूनही सोलापूर जिल्ह्यात सर्वदूर पावसाची प्रतीक्षा कायम आहे. तापमानात शुक्रवारच्या तुलनेत आज (शनिवारी) २.१ अंशांनी वाढ झाली. दुपारच्या सुमारास जाणवलेल्या उन्हाच्या चटक्याने उन्हाळ्याची आठवण करून दिली. पावसाचा अभाव आणि त्यातच वाढलेले तापमान यामुळे जिल्ह्यातील पावसाची चिंता आणखी गडद झाली आहे. एका मागून एक अनेक नक्षत्र कोरडीच चालली आहेत. जिल्ह्यात टंचाईच्या झळा दिवसेंदिवस गडद होऊ लागल्या आहेत..शुक्रवारी सोलापुरात ३०.८ अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद झाली होती. आज ३२.९ अंश सेल्सिअस एवढ्या कमाल तापमानाची नोंद झाली आहे. गेल्या आठवड्यात सोलापूरच्या तापमानाचा पारा ३० अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान होता. ढगाळ वातावरण, हालक्या स्वरूपाचा पाऊस आणि घटलेले तापमान यामुळे पावसाळी वातावरणाचा अनुभव येत होता..आज वाढलेल्या तापमानाने उन्हाळ्याची आठवण करून दिली आहे. सोलापूर शहर व परिसराच्या कमाल तापमानात १४ ऑगस्टपर्यंत वाढ होईल, असा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. या कालावधीत कमाल तापमानाचा पारा ३२ ते ३३ अंश सेल्सिअसच्या दरम्यान राहणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. सध्या सुरू असलेल्या आश्लेषा नक्षत्रातील पावसानेही निराशा केली आहे. आता १७ ऑगस्टला सूर्याचा मघा नक्षत्रात प्रवेश होत आहे. या नक्षत्रातही फारसा पाऊस पडत नसल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे..Dharashiv Tremors: धाराशिव जिल्ह्यात आवाजाचे गूढ! कुठे जमीन हादरली तर कुठे स्फोटासारखे आवाज, पण भूकंपाची नोंद नाही.सरासरी ३५ अंश सेल्सिअस ऑगस्ट महिन्यात सोलापूर शहर व परिसरात सरासरी ३५ अंश सेल्सिअस कमाल तापमान राहात असल्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. ऑगस्टमधील सर्वाधिक ४० अंश सेल्सिअस कमाल तापमानाची नोंद १० ऑगस्ट १९६५ ला झालेली आहे. हा विक्रम आजही कायम आहे. या वर्षी जून, जुलै आणि आतापर्यंतच्या ऑगस्ट महिन्यात कमी पाऊस झाल्याने यंदा तापमानाची तीव्रता अधिक जाणवू लागली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.