'साेलापुरातील ६५ वर्षीय महिलेला ४३ लाखांचा गंडा'; ‘एफडी’ मोडून दिले पैसे; गुन्हेगारांनी वापरला 'हा'फंडा..

Digital Arrest Shock: पैशांचा मागोवा लागत नाही, ही खात्री करून घेतल्यानंतरच गुन्हेगारांनी संपर्क बंद केला. अखेर संशय आल्यावर महिलेनं पोलिसांकडे तक्रार केली. सायबर पोलिसांनी तपास सुरू केला असून, या प्रकरणामुळे ‘डिजिटल ॲरेस्ट’ स्कॅमबद्दल पुन्हा एकदा जनजागृतीची गरज अधोरेखित झाली आहे.
Police investigating the digital arrest scam in which a 65-year-old Solapur woman lost ₹43 lakh.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : घरी एकट्याच राहणाऱ्या ६५ वर्षीय कस्तुरे आजीबाईंना सायबर गुन्हेगारांनी डिजिटल ॲरेस्ट करून तब्बल ४३ लाख लुबाडले आहेत. ४ ते १३ नोव्हेंबर या काळात सायबर गुन्हेगारांनी त्यांना डिजिटल ॲरेस्ट केल्याचे सांगून तेवढी रक्कम उकळली. आजीबाईंनी बॅंकांमधील तीन ‘एफडी’ मोडून रक्कम दिली. या बाबत आता सोलापूर शहर सायबर पोलिसांकडे ऑनलाईन तक्रार करण्यात आली आहे.

