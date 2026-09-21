Solapur News: पगारात ६०० रुपये जास्त गेल्याने मारहाण अन् अपमान; कामगार तरुणाने जीवन संपवले, दोन वर्षांपूर्वी विवाह, महिन्याभराचा मुलगा

सोलापूर: दुकान मालकाच्या मुलाने पगारात ६०० रुपये जास्त गेल्याच्या कारणातून मुलाला शिवीगाळ करून मारहाण केली. तसेच त्याने गल्लीत अपमानित केल्याने कामगार तरुणाने गळफास घेऊन आत्महत्या केली. विरेश संगप्पा संगापुरे (वय २७) असे मृताचे नाव आहे. त्याच्या आत्महत्येला दुकान मालकाचा मुलगा जबाबदार असल्याची फिर्याद मयत तरुणाच्या वडिलाने फौजदार चावडी पोलिसांत दिली आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.फिर्यादी संगप्पा विरपक्षप्पा संगापुरे (रा. उत्तर कसबा, सोलापूर) यांचा मुलगा विरेश हा गवंडी गल्लीतील अजित मल्लिनाथ किवडे याच्या दुकानात कामाला होता. मुलाच्या पगारात ६०० रुपये जास्त आले होते. त्यावरून अजित किवडे याने विरेशला शिवीगाळ करून मारहाण केली. १३ ते १८ सप्टेंबर या काळात अजितने माझ्या मुलाला त्रास दिला. .६०० रुपयांवरून संशयित आरोपी अजितने विरेशला उत्तर कसबा परिसरात अपमानित केले. यातूनच विरेशने राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली. त्याला आत्महत्या करण्यास अजित किवडे याने प्रवृत्त केले, असेही फिर्यादीत नमूद आहे. यावरून अजित किवडेविरूद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक जाधव यांच्याकडे गुन्ह्याचा तपास सोपविण्यात आला आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...दोन वर्षांपूर्वी विवाह, १ महिन्याचा मुलगादुकान मालकाच्या मुलाने केलेला छळ सहन न झाल्याने विरेश संगापुरे याने आत्महत्या केली. विरेशचा दोन वर्षांपूर्वीच विवाह झाला होता. त्याला एक महिन्याचा मुलगा आहे. गुन्ह्यातील संशयित आरोपीला पोलिसांनी चौकशीसाठी बोलावले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.