माेठी बातमी! 'सोलापूरातील तरुणांना नशेत अडकवण्याचा डाव फसला'; अमीर दिनाला पाेलिस कोठडी, मोबाईलमध्ये नेमकं काय दडलयं

Solapur Police Foil Drug Racket Aimed at Youth: पोलिसांनी संशयितास ताब्यात घेऊन झडती घेतली असता, त्याच्याकडे एमडी ड्रग्ज व इतर साहित्य मिळून आले. त्या ड्रग्जची एकूण किंमत साधारणत: एक लाखापर्यंत आहे. त्याच्याकडे एमडी ड्रग्ज आले कोठून? कोणाला देणार होता? या बाबींचा तपास सुरू आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर: शहरातील तरुणांना, विशेषतः महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना नशेच्या जाळ्यात अडकविण्याचा डाव पोलिसांनी उधळला आहे. कर्णिक नगरातील मैदानाजवळ ड्रग्ज सप्लायर अमीर हामजा अखलाख दिना (वय ३०, रा. नॅशनल बेकरीमागे, बेगमपेठ) याच्याकडून तब्बल २९ ग्रॅम एमडी ड्रग्जसह साहित्य पोलिसांनी जप्त केले. सुमारे एक लाख रुपये किमतीचा हा साठा असून, त्याला अटक करून न्यायालयासमोर उभे केले असता, ३ ऑक्टोबरपर्यंत कोठडी मिळाली आहे.

