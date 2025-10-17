सोलापूर

गावकरी भारावले..! 'साेलापूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ जंगम यांच्यासह शंभर विभागप्रमुखांचा गावात मुक्काम'; आयएएस अधिकारी भजनात तल्लीन

IAS Officer Joins Bhajan Celebration: मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी स्वतः शिरवळ (ता. अक्कलकोट) येथे मुक्काम करून ग्रामस्थांशी संवाद साधत भजनात तल्लीन झाले. कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या शिरवळ गावात पहिल्यांदाच आयएएस अधिकारी मुक्कामासाठी आलेले ग्रामस्थ भारावून गेले होते.
सोलापूर: जिल्हा परिषदेचे १०० अधिकाऱ्यांनी गावात मुक्काम करून ग्रामस्थांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायराज अभियाना अंतर्गत गावात मुक्काम, महाश्रमदान व वृक्षारोपणाची मोहीम राबविण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी स्वतः शिरवळ (ता. अक्कलकोट) येथे मुक्काम करून ग्रामस्थांशी संवाद साधत भजनात तल्लीन झाले. कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या शिरवळ गावात पहिल्यांदाच आयएएस अधिकारी मुक्कामासाठी आलेले ग्रामस्थ भारावून गेले होते.

