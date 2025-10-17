गावकरी भारावले..! 'साेलापूर जिल्हा परिषदेचे सीईओ जंगम यांच्यासह शंभर विभागप्रमुखांचा गावात मुक्काम'; आयएएस अधिकारी भजनात तल्लीन

सोलापूर: जिल्हा परिषदेचे १०० अधिकाऱ्यांनी गावात मुक्काम करून ग्रामस्थांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायराज अभियाना अंतर्गत गावात मुक्काम, महाश्रमदान व वृक्षारोपणाची मोहीम राबविण्यात आली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांनी स्वतः शिरवळ (ता. अक्कलकोट) येथे मुक्काम करून ग्रामस्थांशी संवाद साधत भजनात तल्लीन झाले. कर्नाटक व महाराष्ट्राच्या सीमेवर असलेल्या शिरवळ गावात पहिल्यांदाच आयएएस अधिकारी मुक्कामासाठी आलेले ग्रामस्थ भारावून गेले होते. .Arya Chavan: आर्या चव्हाणच्या मारकऱ्याला फाशीच द्या! 'सातारा सकल मराठा क्रांती मोर्चासह ग्रामस्थ आक्रमक'; खटला जलदगती न्यायालयात चालवा.शिरवळ येथे मुक्कामी असलेले कुलदीप जंगम पहाटे उठून बांधावर जाऊन ग्रामस्थांसमवेत वृक्षारोपण केले. रात्री मुक्कामास आल्यानंतर जंगम यांनी ग्रामस्थांशी संवाद साधला. घोंगडी बैठकीमुळे ग्रामस्थांनी आपल्या भावना व्यक्त करून गावातील विविध प्रश्नांबाबत चर्चा केली. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रच्या सीमेवर असलेले शिरवळ येथील ग्रामस्थांनी कानडी व मराठी राग आळवत भजने गायिली..कोणते अधिकारी कुठे...उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सूर्यकांत भुजबळ यांनी शिरवळ येथे मुक्काम केला. अतिरिक्त सीईओ संदीप कोहिनकर यांनी उत्तर सोलापूर तालुक्यातील हागलूर येथे मुक्काम केला. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी स्मिता पाटील यांनी सांगोला तालुक्यातील वाढेगाव येथे मुक्काम केला. ग्रामसभा घेऊन लोकांना अभियानाची माहिती दिली. पाणी व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अमोल जाधव यांनी पंढरपूर तालुक्यातील तुंगत येथे मुक्काम करू. पहाटे महाश्रमदानात सहभाग घेतला. .MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!.कार्यकारी अभियंता नरेंद्र खराडे यांनी उत्तर सोलापूर तालुक्यातील हिरज येथे जाऊन मुक्काम केला. तर मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी मीनाक्षी वाकडे यांनी कामती येथे जाऊन ग्रामस्थांशी संवाद साधला. ग्रामीण विकास यंत्रणा विभागाचे प्रकल्प संचालक चंद्रशेखर जगताप यांनी कमलापूर येथे मुक्काम केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.