Solapur Zilla Parishad Election Results: सोलापूर जिल्हा परिषदेवर भाजपची एकहाती सत्ता? निकालाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष

Solapur Zilla Parishad Elections: सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ६८ जागा आणि ११ पंचायत समित्यांच्या १३६ जागांसाठी ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी उत्साहात मतदान पार पडले. या निवडणुकीची मतजमोजणी सकाळी आज १० वाजता सुरु होणार आहे. निकाल आज घोषित होणार असून पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांची प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे. भाजपची एकहाती सत्ता येणार का? याकडे सोलापुर जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे. .उमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या आकस्मिक निधणाने राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ही निवडणूक पूर्वीच्या तारखेपासून पुढे ढकलण्यात आली होती, परंतु मतदारांनी मोठ्या संख्येने भाग घेतला. शनिवारी पार पडलेल्या मतदान प्रक्रियेत सोलापूर जिल्ह्यात सुमारे ४८ टक्के मतदान झाले होते. लग्नाचा मुहूर्त असल्याने दुपारनंतर मतदानाचा वेग वाढला आणि अंतिम मतदान टक्केवारीत लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. राज्यस्तरावरही मतदान सरासरी ६५ टक्क्यांच्या आसपास पोहोचण्याचा अंदाज आहे. .साम टीव्हीच्या सर्व्हे/एक्झिट पोलनुसार संभाव्य निकालप्रमुख मराठी वृत्तवाहिनी साम टीव्हीने मतदानानंतर केलेल्या सर्व्हे/एक्झिट पोलमध्ये भारतीय जनता पक्ष (भाजप) सोलापूर जिल्हा परिषदेच्या ६८ जागांपैकी सर्वाधिक ३६ जागा जिंकण्याचा अंदाज वर्तवला आहे. हे बहुमत असून, जिल्हा परिषदेवर भाजपची पहिल्यांदाच एकहाती सत्ता येण्याची मजबूत शक्यता आहे. यामुळे पक्ष स्वबळावर जिल्हा परिषद अध्यक्ष निवडू शकणार आहे..Solapur politics: साेलापुरातील चार तालुक्यांतील जागांवरून नेत्यांमध्ये संघर्ष; करमाळ्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसशी तर सांगोल्यात शिवसेनेशी युतीची चर्चा!.सर्व्हेनुसार इतर पक्षांची स्थिती अद्याप स्पष्ट झालेली नाही, परंतु भाजपचा स्पष्ट आघाडी असल्याचे दिसते. हे सोलापूर जिल्ह्यातील राजकीय समीकरणात मोठा बदल घडवू शकते, जेथे यापूर्वी सत्ता बहुपक्षीय आघाड्यांवर अवलंबून होती..निकालाची उत्सुकतामतमोजणी आज होणार असून निकालानंतरच स्पष्ट चित्र समोर येईल. सोलापूर जिल्ह्यातील मतदारांनी विकास, स्थानिक मुद्दे आणि पक्षीय प्रभाव यावर आधारित मतदान केल्याचे दिसते. निवडणुकीदरम्यान काही ठिकाणी किरकोळ घटना घडल्या, परंतु एकूण प्रक्रिया शांततेत पार पडली. हे निकाल राज्यातील इतर ११ जिल्हा परिषदांच्या निकालांसोबत महाराष्ट्राच्या ग्रामीण राजकारणावर मोठा परिणाम टाकतील.