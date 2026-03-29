Solapur Zilla Parishad: सोलापूर जिल्हा परिषद राज्यात आदर्श;‘सेवाकर्मी’त उत्कृष्ट कामगिरी, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सीईओंचा गौरव!

सोलापूर: सोलापूर जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र शासनाच्या १५० दिवस सेवाकर्मी कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. विविध निकषांवर आधारित या गुणांकनात जिल्हा परिषदेने १०० पैकी ८० गुण मिळवले. या उल्लेखनीय यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांना मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात 'उत्कृष्ट कार्यालय प्रमुख' म्हणून सन्मानित करण्यात आले..सेवाकर्मी कार्यक्रमांतर्गत कर्मचाऱ्यांच्या कार्यक्षमतेचे मूल्यमापन करण्यात आले. सोलापूर जिल्हा परिषदेने ज्येष्ठता सूची अद्ययावत ठेवणे, पदोन्नती व सरळसेवा नियुक्त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, बिंदुनामावली प्रमाणीकरण, अनुकंपा नियुक्त्या पूर्ण करणे तसेच iGOT पोर्टलवरील प्रशिक्षणात मोठ्या प्रमाणावर सहभाग सुनिश्चित केला. याशिवाय सेवापुस्तके अद्ययावत ठेवण्यातही जवळपास शंभर टक्के प्रगती साधली आहे..विशेष म्हणजे, १२ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांपैकी ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांनी प्रशिक्षण पूर्ण केले असून, ९९ टक्के सेवापुस्तके अद्ययावत करण्यात आली आहेत. रिक्त पदांचे प्रमाण कमी ठेवत प्रशासकीय कामकाज सुरळीत ठेवण्यातही जिल्हा परिषद यशस्वी ठरली आहे..शासनाच्या १५० दिवस सेवाकर्मी कार्यक्रमातील पारदर्शकता, शिस्तबद्धता आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रशिक्षणावर दिलेला भर यामुळे सोलापूर जिल्हा परिषदेने प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेचा ठसा उमटवत राज्यात पहिला क्रमांक मिळवला. ही कामगिरी सर्व विभागप्रमुख, अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सांघिक प्रयत्नांचे यश आहे. या पुरस्काराने आपली जबाबदारी अधिक वाढली असून, पुढेही असेच काम करत राहू.- कुलदीप जंगम, मुख्य कार्यकारी अधिकारी.