सोलापूर

Solapur Zilla Parishad: सोलापूर जिल्हा परिषद राज्यात आदर्श;‘सेवाकर्मी’त उत्कृष्ट कामगिरी, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते सीईओंचा गौरव!

१५० दिवसांच्या सेवाकर्मी कार्यक्रमात पारदर्शकता, शिस्तबद्धता आणि प्रशिक्षणावर भर देत सोलापूर जिल्हा परिषदेला राज्यात प्रथम क्रमांक; १०० पैकी ८० गुणांची उल्लेखनीय कामगिरी
Solapur ZP Leads by Example; Chief Minister Honours CEO for Outstanding Work

सोलापूर: सोलापूर जिल्हा परिषदेने महाराष्ट्र शासनाच्या १५० दिवस सेवाकर्मी कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी करत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. विविध निकषांवर आधारित या गुणांकनात जिल्हा परिषदेने १०० पैकी ८० गुण मिळवले. या उल्लेखनीय यशाबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुलदीप जंगम यांना मुंबई येथील सह्याद्री अतिथीगृहात ‘उत्कृष्ट कार्यालय प्रमुख’ म्हणून सन्मानित करण्यात आले.

