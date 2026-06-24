Aashadhi Wari: पाच हजार स्वच्छतागृहे, २२० टँकर अन्‌ १३ आरोग्यरथ; आषाढी वारीसाठी साेलापुर जिल्हा परिषद सज्ज, ८१ गावांमध्ये विशेष सुविधा

सोलापूर : आषाढी वारीनिमित्त लाखो वारकऱ्यांच्या स्वागतासाठी सोलापूर जिल्हा परिषद प्रशासनाने व्यापक नियोजन केले आहे. पालखी मार्गावरील ८१ गावांमध्ये स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सेवा, निवारा व महिलांसाठी विशेष सुविधांची व्यवस्था करण्यात आली असून वारकऱ्यांचा प्रवास सुरक्षित, सुखकर आणि आरोग्यदायी व्हावा यासाठी सर्व यंत्रणा सज्ज आहे. वारीत पाच हजार स्वच्छता गृहे, २२० टँकर आणि १३ आरोग्यरथ उपलब्ध करून दिल्याची माहिती अध्यक्ष दीपक वैद्य यांनी पत्रकार परिषदेत दिली..Deool Band 2: ‘देऊळ बंद-२’ ची कमाई आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी; प्रवीण तरडे-कैलास वाणी, साईबाबांच्या शिर्डीत संकल्प जाहीर.जिल्हा परिषदेकडून करण्यात आलेल्या सेवा-सुविधा, विकासकामे आणि पूर्वतयारीचा आढावा पत्रकार परिषदेत सादर करण्यात आला. यावेळी उपाध्यक्ष इंद्रजित पवार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुशल जैन उपस्थित होते. यंदाचा पालखी सोहळा जिल्ह्यातील ८१ गावांमधून मार्गक्रमण करणार असून ३८ मुक्काम, ४३ विसावे आणि ७ रिंगण सोहळ्यांचे आयोजन करण्यात आले आहे. वारकऱ्यांच्या स्वच्छता आणि आरोग्याच्या दृष्टीने ५ हजार तात्पुरती व फिरती शौचालये उभारण्यात येणार आहेत. महिलांसाठी स्वतंत्र ५०० स्नानगृहांची सुविधाही उपलब्ध राहणार आहे..पालखी मार्गावर शुद्ध पिण्याच्या पाण्यासाठी २२० टँकर तैनात करण्यात आले असून सर्व जलस्रोतांची तपासणी करूनच पाणीपुरवठा केला जाणार आहे. मुक्कामाच्या ठिकाणी मुख्यमंत्री वारकरी सुविधा केंद्रांतर्गत २३ जर्मन हँगर आणि ३७ वॉटरप्रूफ मंडप उभारण्यात येणार आहेत..१३ मेडिसीन ऑन व्हीलसह ४४० डॉक्टर देणार सुविधाआरोग्य विभागामार्फत १३ ‘मेडिसीन ऑन व्हील’ आरोग्यरथ २४ तास कार्यरत राहणार आहेत. याशिवाय १५८ तात्पुरती आरोग्य सल्ला केंद्रे, १२१ बाईकवरील आरोग्यदूत आणि २१ आपत्कालीन आयसीयू बेडची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. या सेवांसाठी ४४० वैद्यकीय अधिकारी, ४३५ कर्मचारी आणि २,८२२ आशा सेविका कार्यरत राहणार आहेत..रस्त्यांसाठी ६ कोटी निधीपालखी मार्गावरील गावांतील रस्त्यांच्या कामांसाठी ६ कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. यामध्ये प्लॅन रस्त्यांसाठी ३.५० कोटी, अनप्लॅन रस्त्यांसाठी १.५० कोटी तर रस्ते मुरमीकरणासाठी १ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याचे जैन यांनी सांगितले..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...वारकऱ्यांसाठी प्रमुख सुविधा५,००० तात्पुरत्या व फिरत्या शौचालयांची राहणार सोयमहिलांसाठी ५०० स्वतंत्र स्नानगृहे२२० पाण्याचे टँकर तैनात२३ जर्मन हँगर व ३७ वॉटरप्रूफ मंडपाची राहणार व्यवस्था१३ ‘मेडिसीन ऑन व्हील’ आरोग्यरथ देणार सेवा१५८ आरोग्य सल्ला केंद्रे१२१ बाईकवरील आरोग्यदूत२१ आपत्कालीन आयसीयू बेड७५० चरणसेवा (फूट मसाजर) मशीन वारकऱ्यांसाठी उपलब्ध१५ मोबाईल चार्जिंग व्हॅन१६७ हिरकणी कक्ष महिलांच्या सेवेसाठी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.