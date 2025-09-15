सोलापूर

Khardung Marathon: 'सोलापूरच्या चंद्रशेखर अंबरकर यांची ऐतिहासिक कामगिरी'; ‘खार्दुंग ला चॅलेंज’ 72 किली मॅरेथॉन ११ तासांत पूर्ण

Record-Breaking Feat: सर्वाधिक उंचीवर असलेल्या ठिकाणी ७२ किलोमीटर अंतराच्या या मॅरेथॉन स्पर्धेत सोलापूरचे सुपुत्र ऑपरेशन सिंदूरमधील गरुडा कमांडो चंद्रशेखर अंबरकर यांनी ११ तासात हे अंतर पार करत ऐतिहासिक कामगिरी केली. यामुळे पुन्हा एकदा देशात सोलापूरचा लौकिक उंचावला आहे.
Solapur’s Chandrashekhar Ambarkar triumphs in the Khardung La 72 km marathon, completing it in 11 hours.

सोलापूर: जगातील सर्वात उंच स्थानावरील अल्ट्रा मॅरेथॉन म्हणजे लडाख येथील ‘खार्दुंग ला चॅलेंज’ मॅरेथॉन स्पर्धा होय. ११ ते १४ सप्टेंबरदरम्यान १२ व्या स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. सर्वाधिक उंचीवर असलेल्या ठिकाणी ७२ किलोमीटर अंतराच्या या मॅरेथॉन स्पर्धेत सोलापूरचे सुपुत्र ऑपरेशन सिंदूरमधील गरुडा कमांडो चंद्रशेखर अंबरकर यांनी ११ तासात हे अंतर पार करत ऐतिहासिक कामगिरी केली. यामुळे पुन्हा एकदा देशात सोलापूरचा लौकिक उंचावला आहे.

