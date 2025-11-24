सोलापूर

Solapur News: 'अंध महिला विश्वचषकात चमकली सोलापूरची गंगा कदम'; भारतीय संघाला अंतिम सामन्यापर्यंत पोचवण्यात सिंहाचा वाटा..

India World Cup Final: गंगा कदमची कामगिरी केवळ सोलापूरच्याच नव्हे तर महाराष्ट्राच्या क्रीडा क्षेत्रासाठी अभिमानाची बाब ठरली आहे. तिच्या जिद्दीने, कठोर परिश्रमाने आणि आत्मविश्वासाने अंध महिला क्रिकेटमध्ये नवे मानदंड निर्माण केले आहेत. ग्रामीण भागातून येऊनही ती जागतिक स्तरावर चमकली आहे.
Ganga Kadam’s Stellar Show Helps India Reach the Blind Women’s World Cup Final

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : अंध महिलांच्या विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात भारताने नेपाळचा पराभव करत अजिंक्यपद पटकावले आहे. या विश्वचषक स्पर्धेत सोलापूरच्या गंगा कदम हिने अष्टपैलू कामगिरी करत भारतीय संघाला अंतिम सामन्यापर्यंत पोचवण्यात सिंहाचा वाटा उचलला आहे. गंगा कदमच्या या कामगिरीमुळे सोलापूरचा लौकीक आंतरराष्ट्रीय स्तरावर देखील उंचावला आहे.

