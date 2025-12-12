साेलापुरकरांसाठी आनंदाची बातमी! 'होटगी आयटी पार्कला उच्चाधिकार समितीची मंजुरी' दोन दिवसांत निघणार अधिसूचना..

सोलापूर : होटगी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे साकारणाऱ्या आयटी पार्कला राज्य सरकारच्या उच्चाधिकार समितीने मान्यता दिली आहे. समितीने दिलेल्या मान्यतेवर आयटी पार्कची अधिसूचना एमआयडीसी विभागाकडून काढली जाणार आहे. येत्या एक ते दोन दिवसात आयटी पार्कची अधिसूचना निघेल, अशी माहिती जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांनी दिली आहे. सोलापुरातून मुंबई आणि गोव्यासाठी विमानसेवा सुरू झाल्यानंतर आयटी पार्कला उच्चाधिकार समिती मंजुरी ही मोठी गुड न्यूज मानली जात आहे. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.होटगी येथे ५० एकरावर हे आयटी पार्क साकारले जात आहे. या आयटी पार्कसाठी ४० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने उच्चाधिकार समितीकडे सादर करण्यात आला होता. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत होटगी आयटी पार्कला मंजुरी मिळाली आहे..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा सोलापुरातील ड्रीम प्रोजेक्ट म्हणून आयटी पार्ककडे पाहिले जात आहे. सोलापुरातून गोवा आणि मुंबईची विमानसेवा सुरू झाल्यानंतर आयटी पार्क व्हावे, अशी मागणी युवकांमधून होत होती. सोलापूरकरांच्या मागणीची दखल घेत आयटी पार्क मंजूर झाले आहे. या ठिकाणी आवश्यक बांधकामे, पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी साधारणतः दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागणार आहे. अधिसूचना निघाल्यानंतर निविदा प्रक्रिया राबवून या कामांना सुरवात होणार आहे..जिल्हाधिकाऱ्यांचा पाठपुरावा अन् कौशल्यदहिटणे येथील गृहप्रकल्पाच्या लोकार्पण सोहळ्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस १५ ऑक्टोबरला सोलापुरात आले होते. सोलापुरात आयटी पार्कसाठी जागा शोधण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी या कार्यक्रमात जिल्हा प्रशासनाला दिल्या होत्या. उद्योजकांना कमी खर्चात मिळणारी व शहरापासून जवळ असलेली जागा शोधण्यापासून ते भुवनेश्वरसह इतर आयटी पार्कचा अभ्यास करणे, सोलापूरच्या आयटी पार्कला मंजुरी घेणे ही सर्व प्रक्रिया अवघ्या ५५ दिवसांत पूर्ण झाली आहे. .ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांचे नियोजन, पाठपुरावा महत्त्वाचा ठरला आहे. सिद्धेश्वर कारखान्याची चिमणी पाडल्यानंतर विमानसेवेसाठी विमानतळ सज्ज करण्याची कामगिरी, पंढरपूर कॉरिडॉर आणि वेळेत आयटी पार्क उभारणी यामध्ये जिल्हाधिकारी आशीर्वाद यांचे प्रशासकीय कौशल्य उपयुक्त ठरल्याचे दिसले..Success Story:'सायगावच्या पृथ्वीराजची भारतीय वायुसेनेत भरारी'; जिद्दीच्या जाेरावर देशात ५१वी रँक, 'जावळी'च्या शिरपेचात मानाचा तुरा !.तर आणखी स्वस्तात जमीनहोटगी येथील जमिनीसाठी रेडिरेकनरनुसार जलसंपदा विभागाला एमआयडीसीकडून ३ कोटी २० लाख रुपयांचा निधी दिला जाणार आहे. जलसंपदा विभागाने ही जागा एमआयडीसीला मोफत द्यावी, अशी सूचना उच्चाधिकार समितीने जलसंपदा विभागाला केली आहे. आयटी पार्कला शासकीय जागा रेडिरेकनरनुसार मिळाल्याने उद्योजकांना या ठिकाणी २३५० ते २४०० रुपये चौरस फूट दराने जागा मिळणार आहे. हिंजवडी आयटी पार्कपेक्षा निम्म्या दरात होटगी आयटी पार्कमध्ये उद्योजकांना जागा मिळणार आहे. जलसंपदा विभागाने मोफत जमिनी दिल्यास या ठिकाणी उद्योजकांना आणखी स्वस्त दराने जागा मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.