Success Story: सोलापूरचे छोटे नंदीध्वज बनले ‘ग्लोबल’; पाटील कुटुंबीयांच्या कलेला अमेरिका, जपान, इंग्लंडसह ५ देशांतून मागणी..

सोलापूर : सोलापूरच्या छोट्या नंदीध्वजांना जगभरातून मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत आहे. शहरातील नागेश व श्रीदेवी पाटील कुटुंबीयांच्या या कलाकुसरीने आता खऱ्या अर्थाने ग्लोबल मार्केट काबीज केले आहे. यामुळे श्री सिद्धरामेश्वर यात्रेचा वारसा जगभर पोचत आहे. या यात्रेचे मुख्य प्रतीक असलेल्या नंदीध्वजांची (मानाचे काठी) क्रेझ अमेरिका, जपान, इंग्लंड सारख्या देशातूनही छोट्या नंदीध्वजांना मोठी मागणी येत आहे.

सिद्धेश्वर यात्रेच्या पार्श्वभूमीवर दरवर्षी हजारो नंदीध्वज तयार केले जातात. पाटील कुटुंबीय यंदा जवळपास ७ हजारहून अधिक नंदीध्वज तयार करत आहेत. या नंदीध्वजांची वैशिष्ट्यपूर्ण रचना, धार्मिक महत्त्वामुळे भाविकांमध्ये प्रचंड आकर्षण आहे. केवळ परदेशातच नव्हे, तर भारतातील कर्नाटक, तमिळनाडू आणि आंध्रप्रदेश या राज्यांतूनही या नंदीध्वजांना विशेष पसंती मिळत आहे. भाविकांच्या पसंतीनुसार १ फूट, ३ फूट व ४ फूट उंचीचे नंदीध्वज तयार केले जातात. यामध्ये १ फूट व ३ फूट उंचीच्या नंदीध्वजांना सर्वाधिक मागणी असते.

दिवसाला किमान १४० नंदीध्वज
एका दिवसाला एक कारागीर जवळपास १४० नंदीध्वज बनवतो. आजमितीला सोलापूरमध्ये विविध भागांमध्ये १० ते १२ कलाकार हे छोटे प्रतिकात्मक नंदीध्वज तयार करतात.

१ फूट आणि ३ फुटी नंदीध्वजांना सर्वाधिक पसंती मिळते. परदेशातूनही ऑर्डर आल्याने खूप आनंद होत आहे. कच्च्या मालाचे दर वाढले असले तरी गुणवत्तेत आम्ही तडजोड करत नाही. संपूर्ण कुटुंबासह जवळपास ६ जण याकामी कलाकुसर करून हे नंदीध्वज तयार करतो. नंदीध्वजांवरील बारीक कलाकुसर, गोंडे आणि रंगांची निवड करताना परदेशातील ग्राहकांच्या आवडीनिवडीचाही यंदा विचार करण्यात आला आहे.- नागेश पाटील, छोटे नंदीध्वज बनवणारे कलाकार.

महागाईमुळे दरात १० ते १५ टक्के वाढ
पूर्वी हे छोटे नंदीध्वज ४० रुपयांपासून ते २०० रुपयांपर्यंत सहज उपलब्ध होत असत. मात्र, यंदा कच्च्या मालाचे दर वाढल्याने नंदीध्वजांच्या किमतीतही वाढ झाली आहे. कापड, मणी, धागा आणि लाकूड यांसारख्या साहित्याचे दर वधारल्याने नंदीध्वज १० ते १५ टक्के वाढीव दराने विक्री होत आहेत.