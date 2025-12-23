सोलापूर

Success Story: सोलापूरचे छोटे नंदीध्वज बनले ‘ग्लोबल’; पाटील कुटुंबीयांच्या कलेला अमेरिका, जपान, इंग्लंडसह ५ देशांतून मागणी..

Indian Traditional craft Success Bbroad: सोलापूरच्या नंदीध्वजांची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत धूम; पाटील कुटुंबीयांच्या कलेला जगभरातून मागणी
Members of the Patil family with handcrafted mini Nandidhwaj that are now exported to international markets.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : ​सोलापूरच्या छोट्या नंदीध्वजांना जगभरातून मोठ्या प्रमाणावर मागणी होत आहे. शहरातील नागेश व श्रीदेवी पाटील कुटुंबीयांच्या या कलाकुसरीने आता खऱ्या अर्थाने ग्लोबल मार्केट काबीज केले आहे. यामुळे श्री सिद्धरामेश्वर यात्रेचा वारसा जगभर पोचत आहे. या यात्रेचे मुख्य प्रतीक असलेल्या नंदीध्वजांची (मानाचे काठी) क्रेझ अमेरिका, जपान, इंग्लंड सारख्या देशातूनही छोट्या नंदीध्वजांना मोठी मागणी येत आहे.

