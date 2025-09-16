सोलापूर

Dashavatar Movie: 'दशावतार चित्रपटात सोलापुरी आवाज'; साहिल कुलकर्णी चित्रपटाचे क्रिएटिव्ह एक्झिक्युटिव्ह, गाणेही गायले

Proud Moment for Solapur: अंत्रोळीकर नगरातील साहिल कुलकर्णी या तरुण गायकाने सोलापूरच्या शिरपेचात आणखी एक मानाचा तुरा रोवला आहे. हरिभाई देवकरण प्रशालेचा विद्यार्थी असलेला साहिल याने आजवर सुमारे साडेतीन हजार लाइव्ह शोचे सादरीकरण केले आहे.
Solapur’s Sahil Kulkarni contributes as singer and creative executive in Dashavatar film.

सोलापूर: नुकताच प्रदर्शित झालेला व चर्चेतील ‘दशावतार’ चित्रपटात सोलापुरी आवाज घुमतोय. सोलापूरचा संगीतकार, पार्श्वगायक, परफॉर्मर गिटारवादक साहिल कुलकर्णी याने या चित्रपटात क्रिएटिव्ह एक्झिक्युटिव्ह म्हणून जबाबदारी सांभाळली आहे. या बरोबर यातील ऋतुचक्र हे गाणेही गायले आहे.

