Dermatitis Spread: 'साेलापूर शहरात टिनिया, कॅन्डिडासह त्वचेच्या विकारांत होतेय वाढ'; शहरात अतिवृष्टी, घाण पाणी अन् ओलाव्याचा परिणाम

सोलापूर: अतिवृष्टी, जमिनीतील ओलावा आणि पाण्यात सतत राहण्याने शहरात त्वचारोगाचा प्रसार झाला आहे. एकावेळी बुरशी, जिवाणू व काही विषाणूजन्य आजारांचे रुग्ण वाढत आहेत. शहरात मागील काही दिवसांपासून विक्रमी पाऊस झाला आहे. अद्याप म्हणावे तसे ऊन नाही. तसेच अधूनमधून पाऊस सुरुच आहे. या वातावरणात घाण पाण्यात जाणे, पावसात भिजणे, ओल्या पाण्यात सतत राहणे, सतत बूट घालून राहणे, यामुळे टिनिया, कॅन्डिडासह त्वचेचे विकार बळावले आहेत. .या आजारांमध्ये सर्वाधिक आजार बुरशीजन्य आहेत. यामध्ये दोन प्रकारचे आजार प्रभावी आहेत. यामध्ये टिनिया आजारात हात व पायाच्या त्वचेला खाज सुटते. खाजवल्यानंतर तेथे जखम होते. तसेच नखातील मातीतून इतर जंतूंचा शिरकाव शरिरात होऊ शकतो. याशिवाय कॅन्डिडा म्हणजे चिखल्याचे रुग्ण वाढले आहेत..जुने आजार वाढण्याचे प्रकारया पावसाळी हवेत जुने सिरॉसिस, इसबगोलसारखे आजार देखील वाढतात. त्यांचे चट्टे ओलसर हवेमुळे वाढतात. त्याचा त्रास रुग्णांना अधिक प्रमाणात होतात.विषाणूंचा त्वचेला संसर्गअतिवृष्टीमुळे विषाणूजन्य आजार देखील त्वचेच्या बाबतीत होतात. त्यामध्ये प्रामुख्याने वोर्टस हा आजार आहे. हा विषाणू उंदीर, मांजर, डुक्कर आदी प्राण्यांच्या शरिरातून माणसात संसर्ग करतो. हा संसर्ग घरात एका व्यक्तीला झाला तर सर्वांनाच होतो..शहरात अतिवृष्टी झाल्याने त्वचा आजाराचे रुग्ण वाढले आहेत. तसेच जुने त्वचा आजार देखील वाढल्याचे दिसून येते. त्वचेचा त्रास झाल्यास तत्काळ डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.- डॉ. नागेश गड्डम, सोलापूर.जिवाणूजन्य आजारवाढत्या पावसामुळे त्वचेला जिवाणू संसर्ग होतो. स्टॅफॅलोकोकस जिवाणू लहान मुलांमध्ये होते. लहान मुले पावसाच्या पाण्यात खेळतात व त्यातून हा संसर्ग होतो. त्याला इनपेटीगो आजार म्हणतात..अशी घ्या काळजी...शक्यतो पायात बूट घालू नयेबाहेरून घरी आल्यावर हात व पायांना सॅनिटायझर लावाओलसर किंवा न वाळलेले कपडे घालूच नयेतकपडे वाळत नसतील तर त्यावर इस्त्री फिरवूनच घालावेत.त्वचेला काही त्रास झाल्यास डॉक्टरांकडे जावेपावसाच्या साचलेल्या पाण्यात जाऊ नये.