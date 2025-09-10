सोलापूर

Solar power project:'उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शेती आतबट्ट्यात'; जमिनी भाडेपट्ट्यावर, दीड हजार एकर क्षेत्रावर सौरऊर्जा प्रकल्प होणार

Agriculture to renewable energy shift in North Solapur: केंद्र व राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जा निर्माण करणारे प्रकल्प तयार होत आहेत.
Farmlands in North Solapur leased for a 1,500-acre solar power project under renewable energy development.

सकाळ वृत्तसेवा
-संदीप गायकवाड

उ.सोलापूर: कांद्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या उत्तर सोलापूर तालुक्यातील रानमसले गावात दीड हजार एकरांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर सौरऊर्जा प्रकल्प होणार आहे. या प्रकल्पासाठी देशातील नामवंत कंपनीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेपट्ट्यावर घेतल्या आहेत. निसर्गाचा लहरीपणा, सरकारची धोरणे यामुळे शेती व्यवसाय कर्जबाजारी करत असल्यामुळेच शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे.

