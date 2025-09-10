Solar power project:'उत्तर सोलापूर तालुक्यातील शेती आतबट्ट्यात'; जमिनी भाडेपट्ट्यावर, दीड हजार एकर क्षेत्रावर सौरऊर्जा प्रकल्प होणार

-संदीप गायकवाडउ.सोलापूर: कांद्यासाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या उत्तर सोलापूर तालुक्यातील रानमसले गावात दीड हजार एकरांपेक्षा जास्त क्षेत्रावर सौरऊर्जा प्रकल्प होणार आहे. या प्रकल्पासाठी देशातील नामवंत कंपनीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाडेपट्ट्यावर घेतल्या आहेत. निसर्गाचा लहरीपणा, सरकारची धोरणे यामुळे शेती व्यवसाय कर्जबाजारी करत असल्यामुळेच शेतकऱ्यांनी हा निर्णय घेतला आहे..Honesty Employee :'साईंच्या दरबारातील टोकाचा विरोधाभास'; कंत्राटी कर्मचाऱ्याच्या प्रामाणिकपणाचे सर्वच स्तरातून कौतुक.केंद्र व राज्य सरकारने अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात योजना राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेअंतर्गत राज्यात मोठ्या प्रमाणात सौरऊर्जा निर्माण करणारे प्रकल्प तयार होत आहेत. यासाठी खासगी उद्योगांना सरकार मोठ्या प्रमाणात सवलती जाहीर करत आहे. याच योजनेअंतर्गत उत्तर सोलापूर तालुक्यातील काही गावांमध्ये सौरऊर्जा प्रकल्प सुरू करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. कांदा उत्पादक गाव म्हणून ओळख असणाऱ्या रानमसले गावामध्ये जवळपास दीड हजार एकर क्षेत्रावर सौरऊर्जा प्रकल्प होणार आहे. यासाठी देशातील नामवंत कंपनीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी भाड्याने घेतल्या आहेत..रानमसले परिसर हा खरीप कांद्यासाठी प्रसिद्ध आहे. दुष्काळी पट्टा म्हणून ओळख असणाऱ्या या भागात पावसाळ्यात दर्जेदार खरीप कांद्याचे उत्पादन घेतले जाते. येथील संपूर्ण अर्थकारणच कांदा उत्पादनाभोवती फिरते. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याचे पीक धोक्यात आले आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीच्या बाबतीत राबवलेल्या ग्राहकधार्जिण धोरणामुळे उत्पादक अडचणीत सापडला आहे. यामुळे वैतागलेल्या शेतकऱ्यांनी शेतीपासून दूर होण्याचा निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे..आजच्या वेळेला जरी आर्थिकदृष्ट्या भाडेपट्टा शेतकऱ्यांना फायदेशीर होत असल्याचे दिसून येत असले तरी भविष्यात रुपयाचे अवमूल्यन किती होते, यावरच शेतकऱ्यांच्या या निर्णयाचा परिणाम होणार आहेत..शेतीतील उत्पन्न शाश्वत राहिले नाही. वाढलेली मजुरी, खत, औषधांचे गगनाला भिडलेले दर व या सर्वातून उत्पादित केलेल्या शेतीमालाला मिळत असलेला मातीमोल दर यामुळे शेती सौरऊर्जा प्रकल्पाला भाड्याने देण्याचा निर्णय घेतला. शेतातून शाश्वत उत्पन्न मिळाले असते तर पिढीजात शेतकरी शेतीपासून दूर झालाच नसता.- दत्तात्रय भोसले, शेतकरी.अकोलेकाटी सब स्टेशनच्या अंतर्गत अदानीचा सौरऊर्जा प्रकल्प पूर्णत्वाच्या मार्गावर आहे. रानमसले परिसरात खाजगी उद्योगांचे सौर प्रकल्प आहेत. त्यांच्याकडून करण्यात आलेल्या कराराची आकडेवारी अद्याप आमच्याकडे उपलब्ध नाही.- श्रीपाद पिंपळेकर, अभियंता, महावितरण.Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.असे होत आहेत करारशेतकऱ्यांकडून सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी २७ ते २९ वर्षाच्या दीर्घ काळासाठी जमिनी घेतल्या जात आहेत भाडेपट्ट्यावरशेतकऱ्यांना प्रतिएकर वार्षिक ५० ते ६० हजार रुपये इतके भाडे दिले जात आहेभाड्यात प्रतिवर्ष तीन टक्क्यांची वाढ करण्याची आहे तरतूदभाडेपट्टा करारानुसार शेतकऱ्याला कर्ज काढण्यास मनाई .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.