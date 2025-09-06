सोलापूर

MLA Subhash Deshmukh: ‘दक्षिण’मधील पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करावेत; आमदार सुभाष देशमुख यांची जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी

South Solapur Crop Damage: अन्य ठिकाणी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होण्याचीही आवश्‍यकता आहे. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना भरपाई मिळावी, यासाठी त्याचे त्वरित पंचनामे करावेत, अशी मागणी आमदार सुभाष देशमुख यांनी जिल्हाधिकारी कुमार आशीर्वाद यांच्याकडे केली आहे.
MLA Subhash Deshmukh demands crop loss panchnamas in South Solapur; farmers seek immediate relief.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : गेल्या काही दिवसांपासून दक्षिण सोलापूर तालुक्यात झालेल्या अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले आहे. यात भीमा व सीना नदीला आलेल्या पुरामुळे नुकसान झालेल्या शेतीचे प्रमाण अधिक आहे. त्याचे पंचनामे झाले आहेत. मात्र, तालुक्यात अन्य ठिकाणी झालेल्या नुकसानीचे पंचनामे होण्याचीही आवश्‍यकता आहे.

