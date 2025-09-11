सोलापूर

धक्कादायक! 'दक्षिण सोलापूर तालुक्यात प्रसूतीनंतर दुसऱ्याच दिवशी महिलेचा मृत्यू'; तीन वर्षांनी डॉक्टरसह सेविकेवर गुन्हा

Maternal Death in South Solapur: अमृता ही प्रसुतीसाठी माहेरी आली होती. अचानक २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी तिच्या पोटात दुखू लागले आणि तिच्या आई-वडिलांनी तातडीने १०८ क्रमांकावरून रुग्णवाहिका बोलावून घेतली. त्यांनी अमृताला बोरामणी आरोग्य केंद्रात दाखल केले, पण तेथे वैद्यकीय अधिकारी उपस्थित नव्हते.
South Solapur tragedy: Woman dies a day after delivery; doctor and nurse face FIR after 3 years.

सोलापूर : प्रसूतीसाठी माहेरी तांदुळवाडी (ता. दक्षिण सोलापूर) येथे आलेल्या अमृता विजय माने हिला २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी पोटात दुखू लागल्याने १०८ रुग्णवाहिकेतून रात्री साडेअकराला बोरामणी प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केले. तेथील वैद्यकीय अधिकारी डॉ. एलन मलिक तांबोळी व आरोग्य सेविका अर्चना सिद्राम तोडकर या दोघींच्या निष्काळजीपणामुळे अमृताचा मृत्यू झाला. तीन वर्षांनी दोघींविरुद्ध सोलापूर तालुका पोलिसांत गुन्हा दाखल झाला. पण, दाखल कलमानुसार सात वर्षांपेक्षा कमी शिक्षेची तरतूद असल्याने त्यांना नोटीस बजावली जाणार आहे.

