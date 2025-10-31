सोलापूर

Asian Paradise Flycatche: सांगाेल्यात ‘स्वर्गीय नर्तक'ची भर; स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अचकदाणी तलाव अन्‌ गाव परिसर बनला स्वर्ग

bird migration: सांगोल्यातील पक्षी अभ्यासक प्रा. डॉ. प्रकाश बनसोडे आणि प्रा. डॉ. विधीन कांबळे यांनी अचकदाणी परिसरात निरीक्षणादरम्यान या सुंदर पक्ष्याचे नर व मादी असे दोन्ही प्रकार पाहिल्याची नोंद केली आहे.
A mesmerizing view of migratory birds dancing over Achkadani lake in Sangola — a heaven for nature lovers and photographers.

सकाळ वृत्तसेवा
सांगोला : तालुक्यातील अचकदाणी तलाव परिसरातील वन्यभागात ‘स्वर्गीय नर्तक’ या नावाने प्रसिद्ध एशियन पॅराडाईज फ्लायकॅचर (Asian Paradise Flycatcher – Terpsiphone paradisi) या आकर्षक स्थलांतरित पक्ष्याचे नुकतेच आगमन झाले आहे. निसर्गसंपन्न तलाव परिसर आणि वनराईने वेढलेले अचकदाणी हे गाव स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी स्वर्गच बनले आहे.

