Asian Paradise Flycatche: सांगाेल्यात ‘स्वर्गीय नर्तक'ची भर; स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी अचकदाणी तलाव अन्‌ गाव परिसर बनला स्वर्ग

सांगोला : तालुक्यातील अचकदाणी तलाव परिसरातील वन्यभागात ‘स्वर्गीय नर्तक’ या नावाने प्रसिद्ध एशियन पॅराडाईज फ्लायकॅचर (Asian Paradise Flycatcher – Terpsiphone paradisi) या आकर्षक स्थलांतरित पक्ष्याचे नुकतेच आगमन झाले आहे. निसर्गसंपन्न तलाव परिसर आणि वनराईने वेढलेले अचकदाणी हे गाव स्थलांतरित पक्ष्यांसाठी स्वर्गच बनले आहे..Wife kidney Donation: 'माहेर अन् सासरच्यांचा विरोध झुगारून दिली पतीला किडनी'; पोंधवडी येथील रूपाली साळवेंनी वाचविला पती संजयचा जीव...सांगोल्यातील पक्षी अभ्यासक प्रा. डॉ. प्रकाश बनसोडे आणि प्रा. डॉ. विधीन कांबळे यांनी अचकदाणी परिसरात निरीक्षणादरम्यान या सुंदर पक्ष्याचे नर व मादी असे दोन्ही प्रकार पाहिल्याची नोंद केली आहे. प्रौढ नराचा रंग पांढरा असून डोके व त्याच्यावरील तुरा काळा व चमकणारी निळसर छटा असणारा असतो. प्रौढ नराची लांबी ही २० ते ३० सेंटिमीटर इतकी असते. अप्रौढ नराचा रंग तांबूस- तपकिरी असतो व त्याच रंगाची लांब शेपूट असते. मादी तांबूस- तपकिरी असून शेपूट आखूड असते. डोक्यावरील तुरा लहान असतो. हे पक्षी गर्द झाडीचे ठिकाण, जलाशय, ओढे, तलाव यांच्याजवळ दिसून येतात..कीटकभक्षी असणाऱ्या या पक्ष्यांचा विणीचा हंगाम पावसाळ्याच्या पूर्वार्धात सुरू होतो. हा पक्षी भारताच्या नैऋत्येकडील प्रदेशात स्थानिक व इतर भागात स्थलांतर करतो. हे पक्षी हिवाळ्याच्या महिन्यांत (ऑक्टोबर ते फेब्रुवारी) भारतात स्थलांतरित होतात आणि उन्हाळ्यात (एप्रिल ते जुलै) मध्य आशियातील त्यांच्या प्रजनन स्थळांमध्ये माघारी फिरतात. ते चीन, कोरिया आणि जपानसह मध्य आशियातील त्यांच्या प्रजनन स्थळांमधून भारत, आग्नेय आशिया आणि फिलिपिन्ससह उष्णकटिबंधीय आशियातील त्यांच्या हिवाळी स्थळांमध्ये स्थलांतर करतात. .या पक्ष्यांच्या स्थलांतराची प्रमुख कारणे म्हणजे अन्नाची उपलब्धता, योग्य प्रजनन अधिवास आणि अनुकूल हवामान. आशियाई पॅराडाईज फ्लायकॅचर महाराष्ट्रातील पश्चिम घाट पर्वतरांगांमध्ये विशेषत: सह्याद्री व्याघ्र प्रकल्प, कोयना वन्यजीव अभयारण्य, राधानगरी वन्यजीव अभयारण्य, अंबा घाट, तळकट उद्यान बांदा व तिलारी संवर्धन क्षेत्र या ठिकाणी प्रामुख्याने आढळून येतात. या पक्ष्याचे अन्न हे प्रामुख्याने माश्या, मधमाशा, फुलपाखरे आणि इतर कीटक आहेत. उडताना कीटकांना पकडण्यासाठी त्यांच्या लांब, वक्र चोचीचा वापर करतात. अचकदाणी परिसरात स्वर्गीय नर्तक आढळल्याने निसर्गप्रेमी, पक्षीप्रेमी, वन्यजीव अभ्यासक व छायाचित्रकार यांच्यामध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे..स्वर्गीय नर्तक या पक्ष्याला त्याच्या शुभ्र पांढऱ्या रंगामुळे ‘दुधराज’ असेही म्हणतात. हा पक्षी मध्य प्रदेशचा राज्यपक्षी असून, हवेत नृत्य करणाऱ्या त्याच्या लांब पांढऱ्या शेपटीमुळे त्याला हे नाव मिळाले आहे. सांगोला तालुक्यातील ही पहिली नोंद अत्यंत महत्त्वाची आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये इथे ‘रेड क्रेस्टेड पोचार्ड’ या स्थलांतरित बदकांच्या थव्याची नोंद झाली होती. अचकदाणी तलाव परिसरात पक्षी निरीक्षणासाठी शासन व वनविभागाने निरीक्षण मनोरा उभारावा, अशी मागणी पक्षीप्रेमींनी केली आहे.- प्रा. डॉ. प्रकाश बनसोडे, पक्षी अभ्यासक, सांगोला.Chandrakant Khaire: मतचोरी रोखण्यासाठी बूथयंत्रणा सक्षम करा: चंद्रकांत खैरे; टेंभुर्णीत शिवसेना ठाकरे गटाची आढावा बैठक.पक्ष्यांना निसर्गातील हवामान बदलाचे नैसर्गिक ज्ञान असते. सध्याच्या चक्रीवादळामुळे निर्माण झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे स्थलांतराच्या मार्गांवरही परिणाम होत आहे. स्वर्गीय नर्तक हा आययूसीएन रेड लिस्टमध्ये ‘सर्वात कमी चिंताजनक’ वर्गात मोडत असला, तरी अधिवासाचा ऱ्हास आणि हवामान बदल यामुळेया पक्ष्यांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण होऊ शकतो.- प्रा. डॉ. विधीन कांबळे, पक्षी अभ्यासक, सांगोला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.