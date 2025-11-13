Solapur Accident:'भरधाव कारची टेम्पोला जोरदार धडक'; सोलापूर-पुणे महामार्गावरील अपघातात महिला गंभीर जखमी, टायर फुटला अन्..

सोलापूर : बुधवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास सोलापूर-पुणे महामार्गावर तेलंगवाडीजवळ कार व टेम्पोचा अपघात झाला आहे. सोलापूरवरून पुण्याकडे जाताना भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारचे (एमएच १२, एक्सक्यु ८७५३) पुढील बाजूचे टायर फुटले. कार चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बंगळुरूवरून मुंबईकडे जाणाऱ्या टेम्पोला कार धडकली. .अपघातात कारचालकाच्या बाजूला बसलेल्या एका महिलेच्या डोक्याला जबर मार लागून ती गंभीर जखमी झाली आहे. तर अन्य चौघे किरकोळ जखमी झाले आहेत. अपघातात जखमी झालेल्यांना शेटफळ ग्रामीण रुग्णालयातील दाखल करून पुढील उपचारासाठी खासगी रुग्णालयात हलविले.. अपघाताची माहिती मिळताच वरवडे टोल नाक्यावरील गस्ती पथक, रुग्णवाहिका पथक आणि मोडनिंब महामार्ग पोलिस मदत केंद्राचे प्रभारी अधिकारी पोलिस उपनिरीक्षक उमेश पवार घटनास्थळी दाखल झाले. मोडनिंब महामार्ग पोलिस मदत केंद्राच्या मदतीने अपघातग्रस्त वाहने वरवेड टोल नाक्यावरील क्रेनच्या मदतीने रस्त्याच्या बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. या अपघातात रत्ना राजेंद्र परमाणी (वय ६५, रा. पुणे) ही महिला गंभीर जखमी झाली आहे. अपघातात कारचा समोरील भाग चक्काचूर झाला आहे तर टेम्पोचेही नुकसान झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.