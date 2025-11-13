सोलापूर

Solapur Accident:'भरधाव कारची टेम्पोला जोरदार धडक'; सोलापूर-पुणे महामार्गावरील अपघातात महिला गंभीर जखमी, टायर फुटला अन्..

Solapur-Pune Highway Mishap: मोडनिंब महामार्ग पोलिस मदत केंद्राच्या मदतीने अपघातग्रस्त वाहने वरवेड टोल नाक्यावरील क्रेनच्या मदतीने रस्त्याच्या बाजूला करून वाहतूक सुरळीत करण्यात आली. या अपघातात रत्ना राजेंद्र परमाणी (वय ६५, रा. पुणे) ही महिला गंभीर जखमी झाली आहे.
Wrecked car and tempo at the Solapur-Pune Highway accident site after tyre burst; woman critically injured.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : बुधवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास सोलापूर-पुणे महामार्गावर तेलंगवाडीजवळ कार व टेम्पोचा अपघात झाला आहे. सोलापूरवरून पुण्याकडे जाताना भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारचे (एमएच १२, एक्सक्यु ८७५३) पुढील बाजूचे टायर फुटले. कार चालकाचे नियंत्रण सुटले आणि बंगळुरूवरून मुंबईकडे जाणाऱ्या टेम्पोला कार धडकली.

