Solapur News:'साेलापुरमधील गोसेवा यज्ञाद्वारे २ हजार गायी-वासरांना जीवदान'; ४२ गोशाळांमध्ये आज साजरी होणार वसुबारस

सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याने गो-संवर्धनामध्ये मोठे काम केले आहे. जिल्ह्यातील ४२ गोशाळांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे २ हजार गायी व वासरांना जीवदान मिळाले आहे. शहरातून आणि जिल्ह्यातून भटक्या गायींची संख्या वाढत असतानाच, पकडलेल्या वासरांचे जगण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. यामुळे गो-संवर्धनाचे काम आव्हानात्मक बनले आहे.आज वसुबारसच्या निमित्ताने शहर व जिल्ह्यातील प्रत्येक गोशाळेत गायी व वासराचे पूजन करून कृतज्ञता व्यक्त केली जाते. मात्र, केवळ सण साजरा न करता, प्रत्येक कुटुंबाने शक्य असल्यास गायपालन करावे किंवा निदान गोशाळांना दत्तक घेऊन त्यांचे संगोपन करावे असे आवाहन गोप्रेमींनी केले आहे.गोशाळा चालवण्याचा खर्च व मनुष्यबळाचा ताण मोठा असल्याने गोशाळा चालकांची मोठी अडचण होत आहे. ५० टक्क्यांहून अधिक गोशाळा केवळ देणगीदारांच्या मदतीने सुरू आहेत. अनेक गोशाळा केवळ देणगीदारांच्या मदतीने तग धरून आहेत. गोधन वाचविल्यानंतर यामधील वासरू वाचवण्याचे प्रमाण सुधारण्यासाठी व गोशाळांना आर्थिक बळ देण्यासाठी शासनाने नियमित अनुदान देणे गरजेचे आहे.घर-घर गोधन अभियानजेणेकरून गोशाळा अधिक सक्षम होऊन वासरांचे जगण्याचे प्रमाण वाढेल. घर घर गोधन अभियान यशस्वी झाल्यास सोलापूर जिल्हा गो-संवर्धनात एक आदर्श निर्माण करू शकेल.रा.स्व.संघातर्फे गोपूजनराष्ट्रीय स्वयंसेवक संघातर्फे शहरातील विविध १६ नगरांमध्ये वसुबारस साजरी करण्यात येणार आहे. गोपूजन करून गोधनाचे महत्त्व समाजात रुजविण्याचा संघाचा मानस आहे.४२ गोशाळांमध्ये जवळपास ४ हजारहून अधिक पशुधनाचे संवर्धन होत आहे. देणगीदारांच्या मदतीने त्यांचे संगोपन कसेबसे होत आहे. जिल्हा प्रशासनाने गोशाळांच्या समस्यांवर तातडीने लक्ष देऊन अनुदान वेळेत व नियमित देण्याची व्यवस्था करावी.- महेश भंडारी, गोसेवक.तेजामृत गोशाला हिप्परगा येथे हिंदवी सेना व गोशाळा यांच्यातर्फे वसुबारस मोठ्या उत्साहात साजरी करण्यात येणार आहे. प्रत्येक भारतीयाने गोमातेचे संगोपन आपल्या घरात करण्याची गरज आहे. केवळ सण म्हणून त्यांचे पूजन करू नये तर वैज्ञानिकदृष्ट्या गाईचे असलेले महत्त्व लक्षात घेऊन प्रत्येक घरात गोपालन व्हावे.- दिगंबर मेटकरी, चालक, तेजामृत गोशाळा.