Solapur News:'साेलापुरमधील गोसेवा यज्ञाद्वारे २ हजार गायी-वासरांना जीवदान'; ४२ गोशाळांमध्ये आज साजरी होणार वसुबारस

Vasubaras Celebrated in 42 Gaushalas: जिल्ह्यातील ४२ गोशाळांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे २ हजार गायी व वासरांना जीवदान मिळाले आहे. शहरातून आणि जिल्ह्यातून भटक्या गायींची संख्या वाढत असतानाच, पकडलेल्या वासरांचे जगण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. यामुळे गो-संवर्धनाचे काम आव्हानात्मक बनले आहे.
Goseva Yajna in Solapur revives over 2,000 cows and calves ahead of Vasubaras celebrations in 42 gaushalas.

सकाळ वृत्तसेवा
सोलापूर : सोलापूर जिल्ह्याने गो-संवर्धनामध्ये मोठे काम केले आहे. जिल्ह्यातील ४२ गोशाळांच्या माध्यमातून आतापर्यंत सुमारे २ हजार गायी व वासरांना जीवदान मिळाले आहे. शहरातून आणि जिल्ह्यातून भटक्या गायींची संख्या वाढत असतानाच, पकडलेल्या वासरांचे जगण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. यामुळे गो-संवर्धनाचे काम आव्हानात्मक बनले आहे.

