Srirang Barge: ‘एसटी’ला मिळणार आठ हजार नव्या गाड्या ; सरचिटणीस श्रीरंग बरगे; नव्या गाड्यांना कंत्राटी चालक भरती प्रक्रियेचा फेरविचार करावा

सोलापूर : एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात नव्याने आठ हजार गाड्या दाखल होणार आहेत. नव्या गाड्यांसाठी चालक मात्र कंत्राटी येणार असल्याने कंत्राटी चालक भरती प्रक्रियेचा फेरविचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे..एसटीला स्वमालकीच्या आठ हजार नव्या गाड्या खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध होण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. हा निर्णय प्रवाशांच्या दृष्टीने अत्यंत दिलासा देणारा असला, तरी नव्या गाड्यांना लागणारे चालक मात्र कायमस्वरूपी देण्यास सरकारने असमर्थता दर्शविली असून, या गाड्यांवर कंत्राटी पद्धतीने चालक नेमले जाणार आहेत. पण त्याचा दूरगामी परिणाम एसटीच्या भवितव्यावर होणार असल्याचा अंदाज वर्तविण्यात येत असून, कंत्राटी पद्धतीने करण्यात येणाऱ्या भरती प्रक्रियेबाबतीत फेरविचार करण्यात आला पाहिजे, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस बरगे यांनी केली आहे..एसटीच्या ताफ्यात येत्या सहा महिन्यांत नवीन ८००० गाड्या येणार असून, प्रवाशांच्या दृष्टीने हा अत्यंत चांगला व महत्त्वाचा निर्णय ठरणार आहे. या निर्णयामुळे राज्याचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांचे सर्व स्तरांतून स्वागत होत असून, बऱ्याच वर्षांनी एसटीच्या ताफ्यात मोठ्या प्रमाणावर गाड्या येत असल्याने अनधिकृत खासगी वाहतुकीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसेल, अशी शक्यता सुद्धा वर्तवली जात आहे. .एवढ्या मोठ्या संख्येने स्वमालकीच्या गाड्या बऱ्याच वर्षांनी एसटीच्या ताफ्यात येत असून त्यावर चालक मात्र कंत्राटी पद्धतीने नेमले जाणार आहेत. हे कंत्राट तीन वर्षांसाठी असून, गाड्यांचे आयुर्मान मात्र १५ वर्षे असणार आहे. याशिवाय निर्धारित १५ वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर व किलोमीटरची मर्यादा संपल्यावर या गाड्या एल.एन.जी. मध्ये रूपांतरित होणार आहेत..तर भविष्यात निर्माण होतील अनेक संकटेसध्या चालकांना इतरत्र मोठ्या प्रमाणात नोकरीच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे तीन वर्षांचे कंत्राट संपल्यावर एवढ्या मोठ्या प्रमाणात चालक मिळतील का? अशी शंका उपस्थित होत आहे. त्यामुळे कंत्राटी पद्धतीने चालक नेमल्यास व पुढे त्यात सातत्य राखण्यात अपयश आल्यास भविष्यात अनेक संकटांना सामोरे जावे लागणार असल्याचा दावा या क्षेत्रातील जाणकार करीत असून, राज्य सरकारने एसटीला कायमस्वरूपी चालक भरती करण्यास मंजुरी दिली तर कायमस्वरूपी रोजगार निर्मिती होईल व त्यातून अनेक प्रश्न सुटतील, असेही बरगे यांनी म्हटले आहे..