Srirang Barge: ‘एसटी’ला मिळणार आठ हजार नव्या गाड्या ; सरचिटणीस श्रीरंग बरगे; नव्या गाड्यांना कंत्राटी चालक भरती प्रक्रियेचा फेरविचार करावा

Big Boost for MSRTC: तथापि, बरगे यांनी कंत्राटी चालक भरती प्रक्रियेचा फेरविचार करावा अशी ठाम मागणीही केली. चालक हे एसटी सेवेत महत्त्वाचे घटक असून कंत्राटी पद्धतीमुळे त्यांच्या स्थैर्यात आणि सेवागुणवत्तेत बाधा येत असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
Srirang Barge announces MSRTC’s plan for 8,000 new buses and demands review of contract driver recruitment.

सोलापूर : एसटी महामंडळाच्या ताफ्यात नव्याने आठ हजार गाड्या दाखल होणार आहेत. नव्या गाड्यांसाठी चालक मात्र कंत्राटी येणार असल्याने कंत्राटी चालक भरती प्रक्रियेचा फेरविचार करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र एसटी कर्मचारी काँग्रेसचे सरचिटणीस श्रीरंग बरगे यांनी केली आहे.

