सोलापूर

Plane Service : मोठी बातमी! सोलापूर ते मुंबई विमानसेवा सप्टेंबरपासून होणार सुरू; 'डीजीसीए'कडून स्टार एअरला परवानगी

दीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असलेली सोलापूर ते मुंबई विमानसेवेची मागणी सप्टेंबर 2025 अखेरपर्यंत पूर्ण होत आहे.
star air
star airsakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर - सोलापूरचे सर्वसामान्य नागरिक, उद्योजक, व्यापारी आणि लोकप्रतिनिधी यांची दीर्घ कालावधीपासून प्रलंबित असलेली सोलापूर ते मुंबई विमानसेवेची मागणी सप्टेंबर 2025 अखेरपर्यंत पूर्ण होत आहे.

Loading content, please wait...
Mumbai
plane
DGCA
domestic flights
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com