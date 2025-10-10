Solapur Crime:'राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जप्त केली दारूसह २८ वाहने'; १४३ गुन्हे नोंदवून १२६ जणांवर कारवाई

सोलापूर : महात्मा गांधी जयंती सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध देशी दारू व हातभट्टी निर्मिती आणि विक्री, वाहतुकीवर कारवाया केल्या. विविध पथकांच्या धडक कारवाईत २८ वाहनांसह ९० लाख ९७ हजार ७७५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..MPSC Success Story:'लिंबच्या सुनबाईची कष्टाच्या जाेरावर यशाला गवसणी';'एमपीएससी'त साधली हॅट्रिक, वडिलांचं स्वप्न उतरवलं सत्यात!. २ ते ८ ऑक्टोबर या काळात महात्मा गांधी जयंती सप्ताह पार पडला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भाग्यश्री जाधव, प्रभारी उपअधीक्षक जे. एन. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर जिल्ह्यातील अवैध मद्य व हातभट्टी निर्मिती, विक्री, वाहतुकीवर धडक कारवाया करण्यात आल्या. या काळात १४३ गुन्हे नोंदवून १२६ जणांवर कारवाई झाली. .त्या ठिकाणांहून ७३ हजार ४९५ लिटर गुळमिश्रित रसायन, साडेसहा हजार लिटर हातभट्टी, १५२ लिटर विदेशी व ३१५ लिटर देशी मद्य, ३१ लिटर बिअर, ४८७ लिटर ताडी, ७५० किलो काळा गूळ, २८ वाहने, असा तो मुद्देमाल जप्त केला. गतवर्षीच्या तुलनेत यंदा एकूण गुन्ह्यांमध्ये १५ टक्के तर मुद्देमाल जप्त करण्यात २३२ टक्के वाढ झाल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. .UPSC Success Story:'यूपीएससी परिक्षेत डिस्कळच्या दीपालीचा राज्यात डंका';आयएसएस अधिकारीपदी निवड; दोन्ही जुळ्या बहिणींचे सुयश .सर्व विभागांच्या निरीक्षकांच्या नेतृत्वात जवान अण्णा कर्चे, नंदकुमार वेळापुरे, अण्णासाहेब फड, पवन उगले, शोएब बेगमपुरे, वसंत राठोड, चेतन व्हनंगुटी, कपील स्वामी, प्रशांत इंगोले, अनिल पांढरे, विनायक काळे, विकास वडमिले, विजय शेळके, योगीराज तोग्गी, तानाजी जाधव, प्रकाश सावंत, योगेश पाटील, महिला जवान शिवानी मुढे, दीपाली सलगर, वाहनचालक मारुती जडगे, राम मदने व दीपक वाघमारे यांच्या पथकाने पार पाडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.