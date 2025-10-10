सोलापूर

Solapur Crime:'राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जप्त केली दारूसह २८ वाहने'; १४३ गुन्हे नोंदवून १२६ जणांवर कारवाई

Major Crackdown on Liquor Smuggling: २ ते ८ ऑक्टोबर या काळात महात्मा गांधी जयंती सप्ताह पार पडला. राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या भाग्यश्री जाधव, प्रभारी उपअधीक्षक जे. एन. पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली सोलापूर जिल्ह्यातील अवैध मद्य व हातभट्टी निर्मिती, विक्री, वाहतुकीवर धडक कारवाया करण्यात आल्या.
State Excise officials seize liquor-laden vehicles during a statewide raid; 28 vehicles confiscated and 126 accused arrested.

State Excise officials seize liquor-laden vehicles during a statewide raid; 28 vehicles confiscated and 126 accused arrested.

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोलापूर : महात्मा गांधी जयंती सप्ताहाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने अवैध देशी दारू व हातभट्टी निर्मिती आणि विक्री, वाहतुकीवर कारवाया केल्या. विविध पथकांच्या धडक कारवाईत २८ वाहनांसह ९० लाख ९७ हजार ७७५ रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
crime
Liquor smuggling
State Excise Department
Arrested
drinking liquor
district
vehicles
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com