Solapur News: राज्य शासनाची मान्यता! सोलापूर ते धाराशिव रेल्वेमार्गास १५० कोटी; रखडलेल्या प्रकल्पाला गती, सोलापूर-मराठवाडा रेल्वेने जोडणार..

सोलापूर : मुंबईतील मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी यांना सोलापूर- तुळजापूर- धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पाकरिता १५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्य शासनाच्या हिश्श्याची १५० कोटी रुपये वितरित करण्यास राज्य शासनाने शुक्रवारी मान्यता दिली आहे. भूसंपादन पूर्ण झालेला हा प्रकल्प राज्य शासनाच्या निधीअभावी रखडला होता.

