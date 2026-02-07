Solapur News: राज्य शासनाची मान्यता! सोलापूर ते धाराशिव रेल्वेमार्गास १५० कोटी; रखडलेल्या प्रकल्पाला गती, सोलापूर-मराठवाडा रेल्वेने जोडणार..

सोलापूर : मुंबईतील मध्य रेल्वेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसच्या वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी यांना सोलापूर- तुळजापूर- धाराशिव या नवीन रेल्वे मार्गाच्या प्रकल्पाकरिता १५० कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. २०२५-२६ या आर्थिक वर्षामध्ये राज्य शासनाच्या हिश्श्याची १५० कोटी रुपये वितरित करण्यास राज्य शासनाने शुक्रवारी मान्यता दिली आहे. भूसंपादन पूर्ण झालेला हा प्रकल्प राज्य शासनाच्या निधीअभावी रखडला होता. .Mangalwedha News: सायकलवर जाऊन अजितदादांना श्रद्धांजली; मंगळवेढ्यातील दोन तरुणांचा मंगळवेढा-बारामती प्रवास!.राज्यातील ग्रामीण विशेषतः अविकसित भागातील रेल्वे प्रकल्पांना गती मिळावी व लवकरात लवकर हे प्रकल्प पूर्ण व्हावेत, हा दृष्टिकोन समोर ठेवून अशा प्रकल्पांमध्ये राज्य शासनाने काही प्रमाणात आर्थिक सहभाग देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. त्यानुसार सोलापूर- तुळजापूर- धाराशिव या नवीन रेल्वेमार्ग प्रकल्पास ५० टक्के आर्थिक सहभाग देण्याचा निर्णय २०२४ मध्ये घेण्यात आला आहे. त्यानुसार या प्रकल्पाच्या ९०४ कोटी ९२ लाख रुपयांच्या अंदाजित खर्चास व एकूण प्रकल्प किमतीच्या ५० टक्के हिश्श्यानुसार ४५२ कोटी ४६ लाख रुपये आर्थिक सहभाग राज्य शासनाने देण्यास मान्यता दिली आहे..दरम्यानच्या काळात विविध कारणांमुळे प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाली. रेल्वे प्रशासनाच्या विनंतीनुसार या रेल्वे प्रकल्पाच्या ३ हजार २९५ कोटी ७४ लाख रुपयांच्या सुधारित अंदाजपत्रकास व त्यानुसार राज्य शासनाच्या ५० टक्के म्हणजे १ हजार ६४७ कोटी ८७ लाख रुपये इतका आर्थिक सहभाग देण्यास २०२५ रोजी राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पासाठी २०२५-२६ मध्ये झालेल्या प्रत्यक्ष खर्चास अनुसरून, राज्य शासनाच्या हिश्श्याची रक्कम अदा करण्याची विनंती मध्य रेल्वेने ४ जुलै २०२५ रोजी राज्य शासनास केली आहे. त्यानुसार आज हा निधी वितरित करण्यात आला आहे..Pune News: कर्तव्याचा 'राजेशाही' सन्मान! ३६ वर्षे साहेबांची गाडी चालवणाऱ्या चालकाला प्रकल्प अधिकाऱ्यांनी स्वतः गाडी चालवत घरी सोडलं.सोलापूर, तुळजापूरच्या विकासाला चालनासोलापूर ते धाराशिव हा रेल्वेमार्ग मुंबई ते चेन्नई रेल्वेमार्गावर असलेल्या सोलापूरला जोडला जाणार आहे. त्यासाठी नवीन जंक्शन व रेल्वे स्थानक प्रस्तावित आहे. या प्रकल्पामुळे सोलापूर व मराठवाडा रेल्वेमार्गाने जोडला जाणार आहे. पंढरपूर, अक्कलकोट या ठिकाणी येणाऱ्या भाविकांना रेल्वे मार्गानेच तुळजापूरला जाणे सोयीचे होणार आहे. या रेल्वे प्रकल्पामुळे सोलापूर व तुळजापूरच्या विकासाला मोठी चालना मिळेल, असा विश्वास व्यक्त होत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.