Rescue Operation: 'तब्बल १४ तास पेट्रोल पंपाच्या छतावर'; रेस्क्यू ऑपरेशनमुळे वाचले प्राण,हत्तूर चव्हाण पेट्रोल पंपावरील घटना

Dramatic Rescue at Chavan Petrol Pump: सोलापूर येथे राहणाऱ्या अशोक चव्हाण यांनी आपत्कालीन कक्षाकडे मदत मागितली. ड्रोन द्वारे दोघांची लोकेशन शोधण्यात आले. मंगळवारी रात्री बारा ते बुधवारी दुपारी दोन पर्यंत दोघांनी छतावरच पुराचे पाणी कमी होण्याची वाट पाहिली.
Rescue team saving a man trapped for 14 hours on the roof of Chavan Petrol Pump in Hattur.

द.सोलापूर : सीना नदीपासून तीन किलोमीटर अंतरावरील हत्तूर तालुका दक्षिण सोलापूर येथील चव्हाण पेट्रोल पंपाच्या छतावर दोन तरुणांनी आश्रय घेतला. तब्बल १४ तासानंतर त्यांची रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारे सुटका करण्यात आली.

