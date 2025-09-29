Rescue Operation: 'तब्बल १४ तास पेट्रोल पंपाच्या छतावर'; रेस्क्यू ऑपरेशनमुळे वाचले प्राण,हत्तूर चव्हाण पेट्रोल पंपावरील घटना

द.सोलापूर : सीना नदीपासून तीन किलोमीटर अंतरावरील हत्तूर तालुका दक्षिण सोलापूर येथील चव्हाण पेट्रोल पंपाच्या छतावर दोन तरुणांनी आश्रय घेतला. तब्बल १४ तासानंतर त्यांची रेस्क्यू ऑपरेशन द्वारे सुटका करण्यात आली. .Mpsc Success Story: 'सख्खे बहीण-भाऊ राज्य विक्रीकर निरीक्षक'; कुठऱ्याच्या मोनिका व हर्षवर्धन पाटीलचे यश, एमपीएससीद्वारे यशाला गवसणी.याबाबत अधिक हकिगत अशी की सीना नदीचे पाणी हळूहळू वाढत चालले होते, पण न्यू अंबर हॉटेल येथील स्वयंपाकी प्रशांत पांढरे व चव्हाण पेट्रोल पंप येथील सुरक्षारक्षक इम्तियाज मुजावर दोघेही पाण्याचा अंदाज न आल्याने एकाच ठिकाणी थांबले होते. जसजसे पाणी वाढत गेले तस तसे दोघांनी पेट्रोल पंपाच्या उंच उंच जागा शोधल्या. सरते शेवटी दोघेही पेट्रोल पंपाच्या केबिनवर जाऊन बसले. .हळूहळू पाणी वाढत केबिन पर्यंत पोहोचले दोघांच्याही जिवाची घालमेल चालू होती. अखेर इम्तियाज पेट्रोल पंपाचे मालक अशोक चव्हाण यांच्याशी संपर्क साधला. सोलापूर येथे राहणाऱ्या अशोक चव्हाण यांनी आपत्कालीन कक्षाकडे मदत मागितली. ड्रोन द्वारे दोघांची लोकेशन शोधण्यात आले. मंगळवारी रात्री बारा ते बुधवारी दुपारी दोन पर्यंत दोघांनी छतावरच पुराचे पाणी कमी होण्याची वाट पाहिली.पण प्रशासनाने हालचाल करत यांत्रिक बोटीच्या साहाय्याने या दोन्ही युवकांना बाहेर काढले. .Mpsc Success Story: 'एमपीएससी परीक्षेत अमृता ननवरे मुलींमध्ये राज्यात प्रथम'; जिद्द अन् चिकाटीच्या जाेरावर यशाला गवसणी.दोन्ही युवक सोलापूर शहरात रोजंदारी च्या शोधात आले असून त्यांच्यावरच कुटुंबाची जबाबदारी होती. प्रशासनाने वेळीच लक्ष दिल्याने दोघांचे प्राण वाचल्याचे पेट्रोल पंप चालक अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. पेट्रोल पंप पूर्णपणे पाण्याखाली गेल्याने तब्बल दोन कोटी रुपये गुंतवणूक करून नुकतेच सुरू केलेले पेट्रोल पंप अडचणीत आल्याचे चव्हाण यांनी सांगितले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.