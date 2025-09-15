सोलापूर

District President Umesh Patil: राष्ट्रवादीची ध्येयधोरणे तळागाळापर्यंत पोहोचवा: जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील, पक्षाच्या बळकटीसाठी कामाला लागावे

Work Hard for Party’s Growth: कार्यकर्त्यांना पूर्णवेळ पक्ष कार्यासाठी झटण्याचे व राष्ट्रवादीचा विचार तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी परिश्रम घ्यावे. येत्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी या निवडी महत्त्वाच्या मानल्या जातात, याचा फायदा पक्षाला होणार आहे.
NCP District President Umesh Patil addressing party workers to strengthen organization at grassroots.

NCP District President Umesh Patil addressing party workers to strengthen organization at grassroots.

Sakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

-राजकुमार शहा

मोहोळ: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जिल्हा कार्यकारणी व विविध सेल विभागाच्या निवडीचा कार्यक्रम मोहोळ येथे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जाहिर करण्यात आला. यावेळी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना उमेश पाटील म्हणाले, कार्यकर्त्यांना पूर्णवेळ पक्ष कार्यासाठी झटण्याचे व राष्ट्रवादीचा विचार तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी परिश्रम घ्यावे. येत्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी या निवडी महत्त्वाच्या मानल्या जातात, याचा फायदा पक्षाला होणार आहे.

Loading content, please wait...
NCP
worker
district
Umesh Patil
District President
Solapur

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com