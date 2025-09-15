District President Umesh Patil: राष्ट्रवादीची ध्येयधोरणे तळागाळापर्यंत पोहोचवा: जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील, पक्षाच्या बळकटीसाठी कामाला लागावे

-राजकुमार शहामोहोळ: राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची जिल्हा कार्यकारणी व विविध सेल विभागाच्या निवडीचा कार्यक्रम मोहोळ येथे पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष उमेश पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थितीत जाहिर करण्यात आला. यावेळी नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना उमेश पाटील म्हणाले, कार्यकर्त्यांना पूर्णवेळ पक्ष कार्यासाठी झटण्याचे व राष्ट्रवादीचा विचार तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी परिश्रम घ्यावे. येत्या जिल्हा परिषद पंचायत समिती व ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी या निवडी महत्त्वाच्या मानल्या जातात, याचा फायदा पक्षाला होणार आहे..Smart Meter: मीटरचा हिशोब ‘स्मार्ट’ की फसवा?; वाढीव वीजबिलांमुळे ग्राहक संतप्त, दुरुस्तीसाठी महावितरण कार्यालयात रांगा.या कार्यक्रमाला पक्षाच्या महिला जिल्हाध्यक्ष वर्षाताई शिंदे,ओबीसी सेल जिल्हाध्यक्ष मोतीराम चव्हाण,अल्पसंख्यांक सेल जिल्हाध्यक्ष नजीर इनामदार,सामाजिक न्याय सेल जिल्हाध्यक्ष प्रशांत भालशंकर ,विद्यार्थी आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष अतूल शिंदे, तौफिक शेख, संजय विभूते,युवती तालुकाध्यक्ष प्रज्ञा बनसोडे यांच्यासह पदाधिकारी,कार्यकर्ते व विविध सेल विभागांचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. नवनिर्वाचित पदाधिकाऱ्यांनी पक्षाच्या ध्येयधोरणांना बळ देण्यासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगितले. कार्यक्रमात उपस्थित कार्यकर्त्यांनी उमेश पाटील यांच्या मार्गदर्शनाचे स्वागत करत पक्षाच्या बळकटीकरणासाठी जोमाने काम करण्याचा संकल्प व्यक्त केला..आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पक्षाने आता पासूनच तयारी सुरू केली आहे. सोलापूर जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेसचा प्रभाव वाढवण्या साठी व जनतेच्या प्रश्नांना प्राधान्य देण्यासाठी पक्षाने ठोस पावले उचलण्याचे नियोजन केले आहे. यामध्ये गाव पातळीवरील समस्यांचे निराकरण, सामाजिक समावेशकता आणि विकासकामांना गती देण्यावर भर देण्यात येणार असल्याचे जिल्हा अध्यक्ष पाटील यांनी सांगीतले..राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष पाटील यांनी मोहोळ येथे जाहीर केलेली जम्बो कार्यकारणी पुढील प्रमाणे-सागर अण्णासाहेब ताड किसान सभा जिल्हा अध्यक्ष, अण्णासाहेब अविनाश पाटील ग्रंथालय जिल्हा अध्यक्ष, सतीश कुलाल प्रवक्ता, नागेश अभिमन्यू चव्हाण जिल्हा सरचिटणीस, कल्पना राहुल क्षीरसागर जिल्हा सरचिटणीस, जमादार हसन खाजाभाई जिल्हा सरचिटणीस, राजश्री राजेंद्र ताड जिल्हा उपाध्यक्ष युवती, प्रवीण बाजीराव शिंदे जिल्हा अध्यक्ष शिक्षक सेल, गणेश अर्जुन पवार असंघटित कामगार कक्ष तालुका प्रमुख मोहोळ, प्रसाद अशोक वस्त्रे आध्यात्मिक कक्ष तालुका समन्वयक मोहोळ, बापू महादेव वाघमोडे ओ.बी.सी. विभाग जिल्हा उपाध्यक्ष ,नितीन निळे ओ.बी.सी. विभाग तालुका प्रमुख, सचिन दिनकर जांभळे ओ.बी.सी. विभाग उत्तर सोलापूर तालुकाध्यक्ष, सुनील गोपीनाथ जाडकर ओबीसी विभाग बार्शी तालुकाध्यक्ष, फुलचंद निवृत्ती सरवदे सामाजिक न्याय विभाग मोहोळ तालुकाध्यक्ष,.आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.जोगेंद्र मधुकर गायकवाड सामाजिक न्याय विभाग मोहोळ, तालुका कार्याध्यक्ष, अजिंक्य बंडू उन्हाळे युवा विभाग जिल्हा उपाध्यक्ष, अजिंक्य अशोक क्षीरसागर युवक विभाग युवक विभाग मोहोळ तालुकाध्यक्ष, मयूर पांडुरंग गोरे उत्तर सोलापूर तालुका कार्याध्यक्ष, राज रेवणसिद्ध कापसे विद्यार्थी विभाग मोहोळ तालुका अध्यक्ष, ऋषिकेश अर्जुन कोळी मोहोळ तालुका विधानसभा अध्यक्ष विद्यार्थी आघाडी,गौरी अनिल शिंदे मुली विभाग जिल्हा सरचिटणीस, नामदेव शिवाजी हाके सोशल मीडिया विभाग जिल्हा उपाध्यक्ष, बाबासाहेब हरिदास मोटे सोशल मीडिया विभाग, पंकज दत्तात्रय जाधव सोशल मीडिया विभाग माळशिरस, अन्वर अमीन शेख अल्पसंख्याक विभाग उत्तर सोलापूर, समर्थ राम चौधरी हिंदी भाषिक सेल तालुकाध्यक्ष मोहोळ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.